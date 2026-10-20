UGT Madrid defiende que la jurisprudencia respalda la legalidad del 11N y recuerda las huelgas del 8-M o por la paz

Archivo - La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas Moya. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha defendido este martes que la jurisprudencia da "motivos de sobra" para respaldar la legalidad de la huelga general convocada para el 11 de noviembre y ha recordado que se han celebrado paros por la paz (2003) o en el marco del Día Internacional de la Mujer, 8-M (2018 Y 2019).

Lo ha expuesto la secretaria general del sindicato, Susana Huertas, al ser preguntada por la intención del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, confirmase este lunes que impugnará la huelga general por la vivienda al considerarla ilegal y electoral.

En cambio, Huertas ha insistido en que es una huelga que "tiene que ver con la clase trabajadora" en el mismo sentido que podía ser la impulsada contra la brecha salarial entre géneros.

"Que ahora no nos interese que haya una huelga es otra cosa", ha apuntado la líder sindical, quien ha planteado que igual esperan tener una "mesa de negociación dormida" hasta que llegue "alguien que le beneficie", en referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre y un hipotético Gobierno de la derecha encabezado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La secretaria general de UGT Madrid ha recalcado que han sido las movilizaciones ciudadanas las que han derivado en la huelga del 11N y que han tenido especial foco en Madrid. Son fruto, ha planteado, del "ahogo y una crisis" de la vivienda en la región.

También ha afirmado que en la región los precios de la cesta de la compra son más altos que en el resto de España y lo ha vinculado a la presión del coste del alquiler o compra de locales, que acaba implicando que "no es lo mismo comprar un litro de leche en Madrid, que un litro de leche en el resto de España". "Y eso agrava la pérdida de poder adquisitivo que tenemos dentro de nuestros salarios", ha sentenciado tras volver a llamar a la huelga general.