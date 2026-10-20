UGT pide medir "la pobreza real" en Madrid adaptándose al coste de vida y cifra en más de 330.000 personas fuera de foco

Archivo - La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha pedido medir "la pobreza real" en la Comunidad de Madrid adaptando los umbrales al coste de vida en la región y ha cifrado en más de 330.000 las personas que quedan fuera del foco de las administraciones.

En la presentación de su informe 'Semáforo de los derechos sociales' han detallado que si se ajustara a la situación concreta de Madrid, el número de personas que sufrirían pobreza serían 1,25 millones (17% de la población). Propone que en vez del umbral nacional de 1.018 euros mensuales, en la región se mida por 1.190 y 1.267 en la capital.

"Si no conoces la realidad no puedes intervenir en ella", ha recalcado el sindicato, que ha pedido que el Ejecutivo regional publique cada año los datos atendiendo al coste de vida específico de la Comunidad.

El impacto de esta pobreza específica tendría especial impacto a partir de los 45 años, que suman 171.388 de los 330.000 pobres fuera de foco, mientras que las mujeres representan 183.798 del total. Si se atiende a la pobreza severa --menos del 40% de la mediana-- supone sumar 180.039 personas, mientras que en riesgo de exclusión o pobreza implicaría añadir 273.660.

CARENCIA MATERIAL Y SOCIAL SEVERA

UGT Madrid ha afirmado que en la región un 8,4% de la población está en "carencia material y social severa", lo que implica que no pueden "permitirse lo básico" (604.931), que el 31% de la población sería incapaz de "afrontar un gasto imprevisto" y que casi un 40% "llega a fin de mes con dificultad".

Esta carestía, han afirmado también se traduce en que Madrid es la autonomía más rica, pero la más desigual, y han puesto como ejemplo la brecha entre municipios como Pozuelo, que cuenta con la mayor renta de España por encima de los 30.000, frente a un Fuenlabrada alrededor de 14.000. También recalcan que en Parla el 27,2% de la población (36.073 personas) viven por debajo del umbral de la pobreza mientras que en Tres Cantos el porcentaje baja al 6,4% (3.337).

Además, han cifrado en 227.840 las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital en la región y ha afirmado que aunque odas ellas estuvieran en pobreza severa, como mínimo 341.083 personas en pobreza severa se quedarían sin él. Y la Comunidad, en lugar de completar el IMV con su renta mínima, como hacen el País Vasco o Navarra, la ha dejado como ayuda de último recurso: la Renta Mínima de Inserción solo llega hoy a 123 familias.

SEMÁFORO DE DERECHOS

Además, este año han reflejado cómo afecta esta situación a los derechos sociales representándolo con un semáforo. De los 25 indicadores que miden, 13 están en rojo --no se cumplen--, 10 en ámbar --se cumplen a medias-- y 2 en verde --sí se cumplen--. Los comparan, además, con las otras CCAA.

Entre los que se encuentran en rojo están: carencia material y social severa en un 8,4% (12 sobre 27), desigualdad (17 de 17), personas que buscaron una vivienda sin poder cambiarse por su coste en un 10%de la población (16 de 17), días hasta la prestación de dependencia en 335 (14 de 17) o gasto sanitario público por habitante en 1.779 euros (16 de 17).

Ante esta situación, UGT ha pedido estadísticas oficiales que midan la pobreza con lo que cuesta vivir en Madrid, con un umbral propio publicado cada año.

También ha solicitado al Gobierno regional salarios que permitan vivir en Madrid, mediante la negociación colectiva; vivienda asequible, con más parque público de alquiler y la declaración de zonas tensionadas; sanidad y educación públicas con una inversión "acorde con su riqueza" --como mínimo el 6,0% del PIB en sanidad--; y cuidados dignos, con prestación ya para las 12.612 personas que esperan y ninguna espera de más de seis meses.

Además, reclaman que "los 61,5 millones vuelvan a las residencias públicas"; servicios sociales públicos y preventivos, al menos en la media de España; una renta mínima ligada al umbral de la pobreza que complemente al IMV, y una fiscalidad progresiva.