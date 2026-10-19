Últimos días para votar a Guadalix, Hoyo de Manzanares y Torrelaguna como Mejor Pueblo de Película de España

Tres municipios madrileños compiten por ser el Mejor Pueblo de Película de España - PUEBLOS DE PELÍCULA

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guadalix de la Sierra, Hoyo de Manzanares y Torrelaguna afrontan la última semana de votaciones para convertirse en el Mejor Pueblo de Película de España, un reconocimiento que decidirá el público y por el que compiten 27 destinos vinculados al cine y la televisión.

El plazo para apoyar a alguno de los candidatos finalizará este domingo, 25 de octubre. Para participar, los interesados deberán elegir su municipio favorito y registrar su voto en la web de Pueblos de Película (www.pueblosdepelicula.com). Entre quienes voten se sorteará una escapada de dos noches para dos personas en uno de los destinos candidatos.

La persona ganadora del sorteo se dará a conocer el próximo 26 de octubre. El nombre del municipio elegido como Mejor Pueblo de Película se anunciará el 13 de noviembre durante la entrega de los galardones en INTUR, en Valladolid.

Las candidaturas madrileñas reúnen tres trayectorias distintas ante las cámaras: el cine de Luis García Berlanga en Guadalix, el western europeo en Hoyo de Manzanares y los numerosos rodajes que han aprovechado el patrimonio histórico de Torrelaguna.

Guadalix de la Sierra y Hoyo de Manzanares se han incorporado recientemente a la Red de Pueblos de Película, sumándose a Torrelaguna y elevando a tres el número de destinos madrileños del proyecto, que busca conectar municipios vinculados al audiovisual y transformar la memoria de sus rodajes en experiencias que atraigan visitantes.

TRES MUNICIPIOS LIGADOS A LA HISTORIA DEL CINE

Guadalix de la Sierra tiene uno de sus principales referentes en '¡Bienvenido, Mister Marshall!' (1953), la película de Berlanga que convirtió su plaza y su Ayuntamiento en escenarios reconocibles del cine español. A esta vinculación se han sumado producciones y formatos como 'Águila Roja', 'Propios y extraños', 'Berlanga!!!' y 'Gran Hermano'.

Su propuesta combina esa memoria audiovisual con un entorno marcado por el río Guadalix y el embalse de Pedrezuela, además de enclaves como la Iglesia de San Juan Bautista y la Ermita de la Virgen del Espinar.

Hoyo de Manzanares aporta el legado de Golden City, el poblado de decorados levantado hace más de seis décadas en el que se filmaron más de un centenar de producciones. Entre ellas destaca 'Por un puñado de dólares', dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, una de las películas fundamentales del 'spaghetti western'.

La trayectoria audiovisual del municipio también incluye series como 'El internado', 'Los protegidos' y 'Olmos y Robles'. A este atractivo se suman el yacimiento arqueológico de La Cabilda y la arquitectura popular serrana de su casco urbano.

Torrelaguna, por su parte, ha servido como escenario de títulos como 'Todos lo saben', 'El viaje a ninguna parte', 'La mitad del cielo', 'Un hipster en la España vacía', 'Los favoritos de Midas', '¡García!' y 'Cerrar los ojos'.

Su centro histórico, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1974, reúne espacios como la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María Magdalena y el Ayuntamiento, antiguo pósito, que completan la oferta patrimonial de esta localidad del valle del Jarama.