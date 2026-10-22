Las universidades públicas irán a la huelga el 4 y 5 de noviembre por la "asfixia económica" y contra la "represión"

Rueda de prensa para presentar la huelga de la comunidad educativa universitaria para el 4 y 5 de noviembre. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las seis universidades públicas madrileñas (UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC)irán a la huelga los días 4 y 5 de noviembre por la "asfixia económica" que dicen sufrir por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso así como por el incremento de "represión" en los campus.

Así lo han desgranado las plataformas en defensa de la educación pública en una rueda de prensa en la Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde han dado cuenta de que dicha huelga irá acompañada de movilizaciones en las calles.

Critican "la infrafinanciación" y "situación de precariedad" de la Universidad Pública, que propicia "la privatización y la mercantilización" de la formación universitaria. Además, consideran que esta "ha empeorado" tras el acuerdo de la Comunidad de Madrid con los rectores, que tachan de "estafa".

Asimismo, los convocantes también han hecho hincapié en que "la represión hacia las personas organizadas se ha ido incrementando". "En los últimos años ha aumentado tanto la presencia de seguridad privada en los campus como las constantes y desproporcionadas acciones del Cuerpo de Seguridad del Estado", han sostenido, apuntando directamente a las cargas policiales del pasado miércoles en la UCM.