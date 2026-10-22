La vicealcaldesa defiende que los planes para cercar a las VUT "están funcionando", con "un 40% menos" de pisos ilegales

Archivo - Una mujer con una maleta, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con el objetivo d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha defendido los planes puestos en marcha para cercar a las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales porque "están funcionando" como demuestran los datos, con "un 40% menos".

Ha sido la respuesta en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que el Grupo Municipal Socialista haya lanzado una plataforma digital, accesible desde https://psoeaytomadrid.es/stopvutilegales/, para identificar VUT que aparezcan en el geoportal del Ayuntamiento de la capital y, de no dar con ellas, poder denunciarlas en la sede electrónica del Consistorio en caso contrario.

"Los planes del Ayuntamiento están funcionando como reconocen las estadísticas oficiales, en este caso del Instituto Nacional de Estadística (INE), no sospechoso de buscar una manera beneficiosa de presentar los datos del Ayuntamiento de Madrid. Esta actividad se ha reducido en la ciudad en 9.004 viviendas entre agosto de 2024 y mayo de 2026 pasando de 22.435 pisos turísticos a 13.431, es decir, un 40% menos, cuando la media nacional es de una reducción del 15%", ha indicado la portavoz.

Sanz ha señalado que lo que no funcionaba era aquel gobierno, en referencia al liderado por Manuela Carmena y "apoyado por el PSOE", que "posibilitó que todos estos pisos turísticos ilegales se instalaran en la ciudad". "Nosotros vamos a seguir nuestro rumbo, nuestra ruta, con nuestras medidas porque estamos consiguiendo adecuar esa actividad en la ciudad, actividad que es necesaria para acoger la importante presencia de turistas. Estamos consiguiendo reconducir la situación", ha remarcado.

"QUE PONGAN UNA WEB PARA BUSCAR LAS VIVIENDAS DEL GOBIERNO EN MADRID"

Incluso ha tirado de ironía diciendo que lo que debería hacer el PSOE es "una web para buscar las viviendas públicas asequibles que el Gobierno de la Nación ha hecho en Madrid durante estos años", aunque cree que "van a acabar rápido porque no ha hecho ninguna".

Sanz ha exigido al PSOE que se deje de "sobreactuaciones". "Tenemos un plan que está funcionando de manera adecuada, que está reduciendo sustancialmente el número de viviendas ilegales que tenemos y vamos a seguir por nuestro camino", ha concluido.