Aragón repartirá en tres años las ayudas al coche eléctrico del Moves

Aragón abrirá en las "próximas semanas" la convocatoria del Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) y repartirá en tres años los 1,2 millones de euros que le han sido asignados por el Gobierno central: 289.522,05 euros en 2019 y 487.524,28 euros tanto en 2020 como en 2021.

La solicitud de estas ayudas se realizará de forma telemática a través de una plataforma habilitada por el Consejo Aragonés de Cámaras. El 50% del presupuesto se destinará a incentivar la compra de vehículos de energías alternativas; el 45% irá dirigido a instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y el 5% a implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

El Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón aprobó el pasado 21 de mayo el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios para la gestión del Programa Moves. Además, también dio luz verde al gasto plurianual destinado a este programa de incentivos para promover la movilidad eficiente y sostenible en la comunidad autónoma.

En la actualidad, hay 13 regiones que se han adherido al programa: Asturias, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Melilla y Ceuta.

No obstante, esta convocatoria no será válida mientras no se publique su extracto en el diario oficial. Algunas comunidades autónomas comunicaron al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) que demorarán la publicación de la convocatoria por "hitos del propio proceso de tramitación" por sus órganos jurídicos y fiscalizadores.