Audi reclama al Gobierno un plan de incentivos estructurado que no discrimine ninguna tecnología

Actualizado 14/05/2019 13:17:08 CET

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Audi en España, José Miguel Aparicio, ha reclamado al futuro Gobierno un plan de incentivos estructurado para la compra de vehículos que no discrimine ninguna tecnología y que permita que las matriculaciones vuelvan así a una tendencia positiva.

Las entregas de turismos y todoterrenos volvieron a crecer en España en abril después de siete meses consecutivos a la baja, pero Aparicio ha considerado que esta subida "no es real" y que se produjo por el cambio de estacionalidad de los alquiladores.

"En abril no se ha dado la vuelta (al mercado). Los alquiladores han cambiado su estacionalidad. El mercado neto caída un 10% a abril y el premium un 6%. El mercado lo que necesita son estímulos para la renovación del parque. Si se lanzara un plan estructurado de incentivos y de cierto peso, sí que se produciría un cambio de situación y de tendencia", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, el directivo ha querido sumarse a la opinión de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y ha destacado que los programas de ayudas a la compra de vehículos nuevos no deben discriminar ninguna tecnología.

"Se deben seguir las políticas de la Unión Europea y homogeneizar, en la medida de lo posible, los planes que se están lanzando. Se debe plantear muy seriamente que el achatarramiento y la renovación es la mejor medida", ha argumentado.

En este sentido, ha pedido al nuevo Ejecutivo que se ponga de acuerdo con el sector del automóvil y las autoridades científicas una hoja de ruta para hacer una transición ordenada de los coches de combustión interna a la electrificación, "que permita al coche eléctrico ser una realidad".

Asimismo, Aparicio ha afirmado que los vehículos eléctricos necesitan algunos "empujones" para consolidarse en el mercado, como, por ejemplo, un mayor despliegue de infraestructura de recarga o un plan integrado sobre la ubicación de los puntos de recarga.

El máximo responsable de Audi también ha pedido "estímulos fiscales", como podría ser la reducción del IVA a la compra de un coche de cero emisiones. Asimismo, ha destacado que la renovación del parque no solo supone un tema de mejora medioambiental, sino también de seguridad.

MERCADO

España es el sexto mercado más importante para Audi en todo el mundo, con 19.082 vehículos matriculados entre enero y abril, y por delante de países como Francia, Canadá, Bélgica y Japón.

Según Audi, el mercado total español caía un 5% hasta abril, con 435.689 vehículos vendidos, mientras que el premium lo hacía un 6%, con 69.240 unidades. En este contexto, Audi lideró el mercado premium en el primer cuatrimestre con una penetración de mercado del 27%.

Para Aparicio, la clave de la marca está en hacer que su crecimiento sea sostenible y no efímero. "El liderazgo no es objetivo en sí mismo, sino una consecuencia. Tenemos que construir las bases de una marca fuerte, con una red que gane dinero y los clientes están satisfechos", ha apuntado.



ETIQUETADO DGT

Por otro lado, el directivo ha explicado que todas las tecnologías son susceptibles de una crítica medioambiental. "Incluso un coche eléctrico si se produce con electricidad que proviene de una central de carbón puede no ser una buena solución", ha apuntado.

Así, ha señalado que el etiquetado de la Dirección General de Tráfico no debe cambiarse porque el sector necesita estabilidad y certidumbre. "El etiquetado ya ha sedimentado en la sociedad, se han habituado los consumidores e induce a una mentalidad claramente sostenible medioambiental. No podemos revisarlo constantemente porque se genera una inseguridad jurídica. "¿A un cliente que se ha dado ya una etiqueta se la vamos a quitar? Creo que no", ha matizado.