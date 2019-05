Los fabricantes europeos defienden una UE "unida" para salvaguardar el futuro del automóvil

Publicado 20/05/2019 11:31:54 CET

BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), Erik Jonnaert, ha destacado la importancia de que, entre el 23 y el 26 de mayo, los más de 400 millones de europeos ejerzan su derecho al voto en las elecciones al Parlamento Europeo y que se mantenga una Unión Europea (UE) "unida" que salvaguarde la competitividad de la industria de automoción.

En un comunicado, Jonnaert ha señalado que, "por encima de todo", la UE es un "poderoso" catalizador del crecimiento económico y el empleo. En este contexto, los fabricantes de automóviles ahora tienen acceso a un mercado de 500 millones de consumidores, quienes, a su vez se benefician de la competencia en todo el continente para elegir los mejores vehículos al precio más bajo.

Asimismo, el directivo ha valorado positivamente las cuatro libertades del mercado único que plantea la UE para permitir la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital.

"Un bloque de un solo motor, por ejemplo, podría pasar por distintas fases de producción en diferentes países, cruzando las fronteras de la UE hasta media docena de veces, antes de que se instale en un automóvil. Sin las cuatro libertades, las operaciones de producción y logística de la industria de automoción en toda la UE simplemente se paralizarían", ha apuntado.

Las exportaciones de vehículos con motor generan un superávit comercial de más de 90.000 millones de euros al año para la UE, mientras que cada 1.000 millones de euros de exportaciones crea y mantiene decenas de miles de puestos de trabajo. En este sentido, según Jonnaert, las tensiones comerciales globales que han surgido en los últimos meses, la retórica "hostil" acerca de "taponar" los mercados nacionales y el Brexit representan una "seria amenaza" para los empleos y el crecimiento del sector.

ENTORNO COMERCIAL "LIBRE" Y "JUSTO"

"Solo podemos prosperar en un entorno comercial que a la vez sea libre y justo, respetando las normas internacionales. Por lo tanto, creemos que es extremadamente importante que los 28 Estados miembro de la UE continúen formando un frente unido en temas comerciales, especialmente ahora que el comercio global es cada vez más incierto", ha subrayado.

Por otro lado, el secretario general de ACEA ha advertido de que sin una legislación "armonizada" en Europa, los fabricantes no tendrían un campo de juego nivelado para competir ni la certeza necesaria para las inversiones a largo plazo.

No obstante, Jonnaert ha puesto de manifiesto que, en los últimos años, la UE no se lo ha puesto fácil al sector del automóvil con "estrictos" objetivos de reducción de dióxido de carbono (CO2), altas cuotas de automóviles eléctricos, exigentes requisitos de seguridad y los primeros estándares de CO2 para camiones.

"La presión normativa, y especialmente el ritmo al que se deben aplicar las nuevas normas, ha alcanzado un nivel sin precedentes. No obstante, creemos firmemente que debemos aceptar la toma de decisiones de la UE, también en tiempos difíciles", ha subrayado.

Finalmente, ha señalado que es de "vital importancia" que los millones de europeos que trabajan en la industria de automoción estén "suficientemente preparados", dado el rápido ritmo de desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias. Los 3,4 millones de puestos de trabajo altamente cualificados del sector del automóvil representan más del 11% del empleo manufacturero total de la UE.

"Solo trabajando juntos podemos garantizar que toda la cadena de suministro de automoción europea se transforme a un ritmo sostenible, al tiempo que protegemos el empleo y nuestra viabilidad a largo plazo. Si bien la UE no es perfecta, y es posible que no estemos de acuerdo ton todas la decisiones tomadas en los últimos cinco años, menos Eueropa no es la respuesta. Independientemente de nuestro color político, no podemos permitir que los mayores logros de la UE, como el mercado único y sus cuatro libertades, se vean menoscabados por los beneficios políticos a corto plazo", ha sentenciado.