El Gobierno garantizará que los coches sean cero emisiones en 2040, pero evita la palabra prohibir

Publicado 22/02/2019 14:28:58 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán cero emisiones, como parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-20230, en el que se incluye el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) y en el que el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones.

El borrador del LCCTE recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que "no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de cero gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro". Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

"En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición", ha afirmado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.

Ribera ha defendido que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge "palabra por palabra" lo que el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, propuso al Colegio de Comisarios.

"Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación", ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar "paulatinamente" el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para "culminar" en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático.

El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que se remitirá a Bruselas y que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará cinco millones de unidades en 2030.