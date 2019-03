Share Now estudia expandirse a Barcelona y Valencia pero no lo hará si no es "bienvenido"

Publicado 26/03/2019 14:53:24 CET

Estudia dar servicio también en aeropuertos

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Share Now, el proveedor de 'car sharing' resultante de la unión entre Car2go y Drive Now, Olivier Reppert, ha asegurado que la expansión a otras ciudades españolas como Barcelona y Valencia es "clave" para su éxito en el futuro, pero ha señalado que no irán a ningún sitio donde no sean "bienvenidos".

Reppert, en una entrevista concedida a Europa a Press, ha destacado la necesidad de trabajar "mano a mano" con las autoridades competentes de las ciudades para poder ofrecer su servicio y ha asegurado que Share Now no quiere ser parte de un "conflicto", como ha ocurrido con otros servicios de movilidad urbana.

En cuanto al enfrentamiento entre el sector del taxi y de las VTC, desde Share Now aseguran que el servicio que prestan es "relevante" y "necesario" en las ciudades y abogan por una convivencia entre las distintas soluciones de movilidad existentes.

En el caso de Madrid, la única ciudad española donde opera actualmente, Share Now cuenta con un total 815 coches de la marca Smart totalmente eléctricos. Sin embargo, Reppert ha confirmado que se incorporarán vehículos Mini y BMW a la flota, aunque no ha especificado si se aumentará el número de coches disponibles o se reemplazarán los existentes, ya que "cada ciudad tiene un tamaño de flota idóneo" y eso es lo que tienen que buscar.

Con la entrada en vigor de Madrid Central, el 30 de noviembre de 2018, con su consiguiente restricción de acceso de vehículos contaminantes a la zona centro de la ciudad, el directivo asegura que el 'car sharing' tiene una "oportunidad" para incrementar el número de alquileres y sus usuarios, aunque "harán falta unos meses" para verlo reflejado en los datos.

Madrid es una de las tres ciudades europeas donde opera Share Now con una flota completamente eléctrica. "El 95% de nuestros usuarios condujo un coche eléctrico por primera vez con nosotros", ha sentenciado Reppert.

En este sentido, el directivo ha asegurado que el futuro en las ciudades será eléctrico y autónomo, el siguiente "gran cambio" que experimentará la movilidad urbana en los próximos "diez años" y para lo que Share Now está "muy bien" preparado.

Entre los objetivos que se plantea la compañía en España se encuentran aumentar su área de actuación para poder llegar al mayor número de usuarios posible, repartir "mejor" los vehículos en los distintos puntos de la ciudad y prestar servicio también en los aeropuertos. "Necesitamos encontrar una solución ahí", ha explicado Reppert.