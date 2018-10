Los vehículos a motor en Madrid tienen seis meses para llevar visible el distintivo ambiental de la DGT

Actualizado 05/10/2018 13:35:03 CET

Los vehículos a motor tienen seis meses para llevar visible el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) desde que entre en vigor la ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, aprobada este viernes en un Pleno extraordinario y que lo hará tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).

Desde el Gobierno municipal han enmarcado esta obligación en la puesta en marcha del protocolo por alta contaminación desde este lunes, 8 de octubre, y de Madrid Central, el 23 de noviembre. Ambas medidas están pensadas para mejorar la calidad del aire y se basan en el sistema de distintivos ambientales.

La clasificación divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina y de 2006 en los diésel), que no tienen distintivo, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí disponen de etiqueta. Se clasifica así el parque automovilístico para discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y la salud. Las motocicletas también están sujetas a esta clasificación ambiental. En este caso, las que no tienen derecho a distintivo son aquellas anteriores al año 2000.

Por ahora, la colocación de los distintivos es voluntaria pero se recomienda que se adhieran en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo. El Ayuntamiento recomienda llevarlo ya visible la etiqueta y consultar la clasificación ambiental de los vehículos en la web de la DGT.

Las personas que carezcan de etiqueta y cuyo vehículo sea B, C, ECO o CERO pueden adquirirlas en las oficinas de Correos, presentando el permiso de circulación del vehículo y el pago de cinco eros en concepto de tasa. Además la Confederación Española de Talleres (CETRAA) y gestores administrativos son otras de las opciones para la realización del trámite.