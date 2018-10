Volkswagen digitalizará sus ventas a partir de 2020

Publicado 16/10/2018 14:54:55 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen lanzará su nuevo modelo de ventas en Europa en abril de 2020. El objetivo de este nuevo sistema es proporcionar asistencia en línea, ininterrumpida e individual a los clientes.

Los clientes de Volkswagen, con su número de identificación personal, podrán acceder a un soporte individual sin interrupciones, disponible durante las 24 horas y donde podrán realizar operaciones más allá de la compra de vehículos.

En esta plataforma, por ejemplo, los vehículos se mantendrán actualizados mediante actualizaciones de software a través de la red de telefonía móvil. Los clientes también podrán acceder a una amplia cartera de servicios del ecosistema digital Volkswagen We, como We Park, We Deliver o We Connect.

Para hacer frente a la expansión de las ventas en línea, Volkswagen planea agregar cinco nuevos formatos de ventas y servicios además de hacer más flexible y eficiente la organización de ventas.

"Hemos adoptado esta medida porque nuestro entorno comercial está cambiando a un ritmo impresionante debido a las nuevas tecnologías, las expectativas cambiantes de los clientes y los nuevos actores del mercado", explica Jürgen Stackmann, miembro de la junta de ventas de la marca Volkswagen.