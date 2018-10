Volkswagen Navarra parará la producción siete días, en lugar de cinco, por la falta de motores

Publicado 23/10/2018 14:32:40 CET

Se han confirmado como días de no producción el 26 de octubre, 2, 5 y 9 de noviembre y se convocará al "personal mínimamente necesario"

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Volkswagen Navarra ha informado este martes al comité de empresa de que la fábrica parará la producción, ante la falta de motores, dos días más de lo previsto, así que en lugar de cinco serán siete, según ha informado la sección sindical de UGT en la planta.

De estos siete días de cierre, se confirman también como días de no producción el 5 y el 9 de noviembre, de tal modo que ya están confirmados cuatro días (26 de octubre, 2, 5 y 9 de noviembre).

Además, la dirección ha señalado al comité de empresa que cuando se pregunta por el final de esta situación, "desde Alemania no se contesta". Y se ha confirmado "la caída de las ventas de motores Diesel", aunque el banco de órdenes en la planta de Landaben se mantiene en 55.749 pedidos.

Con respecto a la presencia en fábrica en los días de no producción, UGT ha destacado que la dirección "rectifica la postura" y convocará a trabajar al "personal mínimamente necesario siguiendo el criterio establecido en los días del ERTE".

De esta manera, en opinión del sindicato, "se corrige la situación que se iba a producir sobre todo con el personal TAS no coligado a la producción". Según ha indicado, esta "rectificación" se toma "en base a lo escuchado en el día de ayer por parte del comité de empresa y entendiendo lo trascendente que es para esta parte". Con respecto al cobro de estos días, la dirección se mantiene en "pagar únicamente los conceptos de sueldo y antigüedad".

Desde UGT han afirmado, sobre el cierre previsto, que "temen" que la situación en la planta de Landaben "se vaya de las manos y no sepamos el verdadero alcance de todo este asunto", si bien han valorado como "positiva" la "rectificación" con respecto a la presencia en fabrica los días de no producción. No obstante, ha considerado que "puede ser insuficiente dado el alcance que puede tener esta situación".

Por todo esto, el sindicato ha planteado "la necesidad de llegar a un acuerdo que evite estar todas las semanas con esta incertidumbre y, por ende, la plantilla".

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA

Tras la reunión mantenida entre el comité de empresa y la dirección, se ha celebrado una reunión del propio comité de empresa en la que se ha procedido a firmar el documento por el que el secretariado da orden de que el comité "haga efectivos los pagos a los sancionados de pintura, en las cuantías en su día acordadas".

Además, por parte del presidente del comité se ha informado de que han sido invitados a la presentación del modelo VW T-CROSS, que se va a celebrar el próximo jueves 25 de octubre en Ámsterdam.

Según ha expuesto UGT, "pese a que la intención inicial era la de no acudir, dada la situación de bloqueo en que se encuentran principalmente la negociación del IX convenio colectivo, se ha entendido que el segundo modelo es, sobre todo, fruto del esfuerzo de la plantilla", por lo que finalmente el presidente acudirá en representación del comité.

Por otro lado, el sindicato ha propuesto que "dada la situación de nulos avances y bloqueo de la negociación del IX convenio colectivo y la proximidad de las elecciones sindicales, nos planteemos todos la posibilidad de adelanto de las mismas". A su juicio, "no se daría una situación normal estar en elecciones sindicales en mitad de una negociación de convenio". Todas las partes se han comprometido a estudiar esta posibilidad.

Asimismo, UGT ha propuesto al resto de sindicatos "la necesidad de plantear un acuerdo a la dirección que ofrezca a la plantilla tranquilidad en estos momentos de volatilidad e incertidumbre por el asunto de los motores".

"Está claro que este asunto lejos de mejorar está empeorando y la plantilla no puede mantenerse en vilo cada semana a la espera de noticias, por lo que proponemos plantear un acuerdo que regule: garantía de empleo, preaviso de los días a no producir, personal necesario, regulación de las diferentes casuísticas y conceptos a retribuir", ha planteado el sindicato.