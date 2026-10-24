Unos 1.000 afiliados y simpatizantes se reunen en Archena para mostrar la "unidad" del PP ante la cita electoral

El PP de Archena ha organizado un acto que ha reunido a mil afiliados y simpatizantes en torno a su presidenta y alcaldesa, Patricia Fernández, en la Plaza Primero de Mayo - PP ARCHENA

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Archena ha exhibido este sábado "su capacidad de convocatoria y movilización en un multitudinario acto que ha reunido a 1.000 afiliados y simpatizantes en torno a su presidenta y alcaldesa, Patricia Fernández, en la Plaza Primero de Mayo de la localidad", destacan desde el PP.

El encuentro, que ha contado con la participación de Miriam Guardiola, cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, y del portavoz popular Esteban González Pons, ha escenificado la unidad de los 'populares' archeneros y su respaldo al proyecto nacional de Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, Fernández ha realizado un llamamiento a la movilización para impulsar un cambio en el Gobierno de España y ha reivindicado "el servicio público" como la razón de ser de su formación. "Queremos un Gobierno serio, que gestione bien y que permita a las familias llegar a final de mes sin sentirse asfixiadas. No queremos un Gobierno corrupto, porque a la política se viene a servir y no a servirse", ha manifestado.

CADA VOTO, DECISIVO PARA EL CAMBIO POLÍTICO

La presidenta del PP de Archena ha situado la participación electoral como un elemento decisivo para lograr un Ejecutivo presidido por Feijóo y ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos: "Cada voto es imprescindible. Cada voto es necesario. El futuro de España está en vuestras manos y en las mías".

En este sentido, ha advertido de que "no votar al Partido Popular supone mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa" y ha pedido a los afiliados y simpatizantes que contribuyan a trasladar el proyecto de su formación a todos los rincones del municipio. "El 30 de noviembre no valdrán las lamentaciones. El momento de movilizarnos es ahora", ha señalado.

Fernández ha expresado también su rechazo a los escándalos que, según ha denunciado, marcan la actualidad del Gobierno de España. "Así no somos los españoles y así no queremos que se vea a nuestro país, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras", ha afirmado.

Frente a esta situación, ha defendido la trayectoria del PP de Archena, que gobierna el municipio de forma ininterrumpida desde 1995. Asimismo, ha destacado que el PP ha sido la fuerza más votada en los 32 procesos electorales celebrados en el municipio desde entonces.

Asimismo, ha vinculado ese respaldo a una gestión cercana y al servicio de todos los vecinos. "Aquí venimos a servir a todos los colectivos, sin distinción. Los protagonistas sois vosotros", ha subrayado.

UN RECONOCIMIENTO AL TEJIDO ASOCIATIVO Y SOCIAL DE ARCHENA

El acto ha reservado un espacio destacado para homenajear a las asociaciones, entidades y colectivos que contribuyen al desarrollo y la proyección del municipio.

Los reconocimientos han incluido a ADIVAR, AFAMAR, OJE, el Centro Social de Mayores, Tambores de San Juan, Archena FC, el Grupo Folclórico Virgen de la Salud, Archena Express y la Agrupación Musical Santa Cecilia, así como a los grupos de baile Rompe el Ritmo, Beatriz Pérez, Agua Marina y Claudia Marco, y a la comparsa Tindaya.

Fernández ha agradecido su contribución a una Archena "viva y con oportunidades" y ha destacado especialmente la labor de los colectivos sociales que acompañan a las personas más vulnerables y trabajan "con pasión y cariño" para mejorar su bienestar.

La presidenta local ha concluido poniendo al PP de Archena a disposición del proyecto nacional de Feijóo y animando a los asistentes a implicarse en la próxima cita electoral, "todos tenemos un gran trabajo que hacer y ese trabajo se llama España". La jornada ha finalizado con una comida de hermandad que ha reunido a afiliados, simpatizantes y representantes de la sociedad archenera.