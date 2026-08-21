Los 20 puntos de vigilancia de incendios de la Malla ECO detectan seis siniestros forestales en lo que va de año

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, atienden las explicaciones de los agentes medioambientales en el punto de vigilancia de la Malla EC - CARM

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La veintena de puestos que conforman la red de vigilancia fija Malla ECO de la Comunidad Autónoma han permitido detectar y controlar un total de seis siniestros forestales en lo que va de año, para un total de 37 desde su puesta en marcha en 2022.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado el punto existente en la pedanía moratallera de El Sabinar, donde ha resaltado que "tras la prevención, el principal activo para atajar un incendio forestal es la detección temprana, y en ese sentido Malla ECO es una herramienta indispensable", han informado desde el Ejecutivo regional.

El consejero, acompañado del alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, ha señalado que los veinte puntos de la red, distribuidos en enclaves estratégicos con gran visibilidad por toda la geografía regional, han recibido una inversión de más de 1,2 millones de euros en los últimos años para su renovación y adecuación, "tanto en la mejora de sus las instalaciones y caminos de acceso para garantizar su operatividad como incorporando soluciones energéticas sostenibles, ya que todos los puestos se nutren de energía solar fotovoltaica y alguno de ellos está preparado para funcionar de forma autosuficiente durante el periodo operativo".

El consejero ha informado de que se han registrado hasta la fecha 241 siniestros forestales, de los que solo el 15 por ciento pasaron de conatos a incendios, al afectar a más de una hectárea.

Juan María Vázquez ha resaltado además el papel que desempeña Malla ECO en momentos como la tarde de ayer, en la que se detectaron casi 11.000 rayos gracias al protocolo de seguimiento establecido por las brigadas forestales de la Comunidad, lo que permitió que, a pesar de esta descarga, apenas se registraran cuatro conatos, extinguidos en los primeros minutos tras su detección.

El consejero ha insistido en que "detectar una columna de humo en sus primeros instantes permite actuar con rapidez y mejorar las posibilidades de controlar un conato antes de que se convierta en un incendio de grandes dimensiones, y esta primera mirada sobre el territorio a través de Malla ECO es una de las piezas clave de la estrategia de prevención de incendios forestales del Gobierno regional".

Desde las instalaciones, los vigilantes forestales realizan una observación permanente del territorio para detectar cualquier indicio de incendio, localizar con precisión su origen y proporcionar información clave a los medios movilizados, especialmente durante las primeras fases de la intervención.

Esta labor adquiere una especial relevancia durante episodios de tormentas secas, cuando la rápida localización de posibles columnas de humo resulta esencial para detectar incendios originados por caída de rayos.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN COORDINADA E INTEGRADA

La red de vigilancia fija se complementa con la vigilancia móvil que desarrolla el cuerpo de Agentes Medioambientales a través de su presencia distribuida por todo el territorio, las brigadas forestales y el resto de recursos del dispositivo regional de prevención y extinción de incendios forestales.

"Todos estos recursos conforman una estrategia de prevención que integra actuaciones permanentes de vigilancia, gestión forestal y protección del medio natural", ha explicado el consejero, quien ha añadido que "la coordinación entre todos estos recursos nos permite mantener una vigilancia continua de nuestro patrimonio natural y reforzar la capacidad de detección temprana".

"La vigilancia forestal es una tarea silenciosa, pero esencial para la protección del patrimonio natural", ha apuntado Juan María Vázquez.

"La experiencia, el conocimiento del territorio y la capacidad de observación de los vigilantes forestales, junto con una red de infraestructuras en constante mejora y la coordinación del conjunto del operativo, convierten la detección temprana en una de las herramientas más eficaces para proteger los montes de la Región de Murcia", ha concluido el consejero.