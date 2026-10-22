300 voluntarios de la UCAM participan este fin de semana en la XXIII Semana de Ciencia y la Tecnología

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MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 voluntarios de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) desarrollarán en los 11 stands de la institución, repartidos por el Jardín Botánico del Malecón, casi cincuenta actividades de divulgación científica en el marco de la XXIII edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, un evento organizado por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca.

La UCAM alcanza este año su mayor participación hasta la fecha, con una amplia programación de actividades y experimentos impulsados por sus facultades y grupos de investigación en ámbitos como las ciencias de la salud, el deporte, las ciencias politécnicas y las ciencias sociales, según han informado desde la institución educativa.

Estas propuestas tienen como objetivo acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad murciana y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.

Entre las propuestas más innovadoras de esta edición se encuentran 'UCAM Touch', una iniciativa desarrollada por el Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones que muestra el potencial de la electrónica digital aplicada al deporte para medir parámetros como los reflejos; 'El mundo de los sensores', donde UCAM-SENS mostrará los múltiples usos de estos dispositivos; o 'De la bellota al criptobosque', actividad vinculada al proyecto europeo LIFE Token CO2, un taller interactivo en el que los participantes aprenderán a gestionar bosques mediterráneos sostenibles para mitigar el cambio climático.

"Un año más sacamos la ciencia a la calle y mostramos los desarrollos llevados a cabo en la UCAM para mejorar la calidad de vida, fomentar la competitividad del tejido empresarial y, en definitiva, dar servicio a toda la sociedad. También es muy importante esta cita para alimentar la curiosidad de los más jóvenes y despertar su pasión por la ciencia", ha indicado la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez.

Para el fomento de la participación en las diversas actividades, los asistentes podrán recoger en el stand institucional de la UCAM (stand nº 7) su 'Pasaporte científico', que deberán rellenar con pegatinas en al menos seis actividades realizadas en sus diferentes stands. Una vez completado, podrán recoger un obsequio.