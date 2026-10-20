500 jóvenes participan en Murcia en la cuarta edición del Under 30 Fest sobre emprendimiento

El consejero de Juventud, Marcos Ortuño, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Almudena Abellán, y la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz, junto con participantes en el IV Under 30 Fest - CARM

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 jóvenes han participado este martes en la cuarta edición del Under 30 Fest, un evento organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), con la colaboración de la Comunidad Autónoma, para acercar el emprendimiento a los menores de 30 años de la Región de Murcia.

Los asistentes, procedentes de centros educativos de Molina de Segura, Águilas, Alcantarilla y Murcia, han conocido experiencias de jóvenes empresarios y participado en píldoras formativas, debates y una mesa redonda bajo el título 'Voltaje'.

La jornada ha abordado el emprendimiento desde ámbitos como la digitalización, la cultura, el arte y el deporte, con testimonios sobre las trayectorias profesionales de jóvenes que han impulsado proyectos empresariales y las dificultades que han afrontado.

Entre los participantes en las píldoras formativas han figurado Claudia Pérez, de Ce Comunicación; Pedro y Juan Poveda, de Twin Freaks Studio; y Antonio Almagro y Jennifer Morales, de UCAM Esports Club. Asimismo, Miriam Alegría y Anabel Hernández, de los Premios Brilla, han presentado su experiencia como caso de éxito.

La mesa redonda 'Voltaje' ha contado con Millos Dúo, Christian Ibáñez, de Losie Tattoo; Raquel Castillo, de Raquel Castillo Joyería; Javier y Rubén Blanco, de Jester In; y Carlota López, de Premios Kairos. La programación también ha incluido el espacio 'Escenas de (casi) matrimonio: Selspy y Nacho Fenollar'.

El festival forma parte del proyecto 'Ecosistema Juvenil de Emprendimiento', impulsado por AJE y la Dirección General de Juventud para fomentar el emprendimiento, el autoempleo y la creación de empresas entre jóvenes de 14 a 30 años mediante jornadas, tutorías de asesoramiento y actividades formativas.

Durante los doce meses de desarrollo del proyecto, hasta septiembre, 58 jóvenes recibieron asesoramiento a través de tutorías, 457 participaron en la tercera edición del Under30 Fest y 115 asistieron a las Jornadas de Juventud Emprendedora celebradas en distintos municipios de la Región.