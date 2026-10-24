Abierto el plazo para que docentes contribuyan a crear contenidos educativos de libre acceso para otros profesores

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo para que los docentes que lo deseen participen en una nueva edición del proyecto de Recursos Educativos Abiertos (REA).

Esta convocatoria busca crear recursos educativos libres y de acceso online que permitan avanzar en la innovación pedagógica, favoreciendo el trabajo colaborativo entre docentes, permitiendo así que se creen trabajos de calidad adaptados a las necesidades actuales del alumnado.

Entre las materias sobre las que se trabajarán se encuentran matemáticas, tecnología, ciencias de la naturaleza, educación física, música, biología, economía, física, lengua y programación y robótica entre otras.

La convocatoria está abierta a docentes de centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia y se seleccionará a una veintena de docentes en Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Los docentes interesados en participar en esta convocatoria pueden presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica mediante el procedimiento 4281 hasta el próximo martes 27 de octubre. Los seleccionados desarrollarán durante el curso académico estos recursos de libre acceso y uso hasta el 15 de junio del próximo año.

Aquellos participantes que sean evaluados positivamente recibirán una certificación de 50 horas de formación permanente. Los recursos de ediciones anteriores están disponibles en la web https://recursoseducativos.carm.es/.

Con esta convocatoria, la Consejería de Educación y Formación Profesional "refuerza así su compromiso con la innovación educativa, la formación permanente del profesorado y la creación de una cultura de colaboración basada en el intercambio de recursos abiertos y accesibles para los docentes", destacan desde el Gobierno regional.