Un abogado dice que la navaja utilizada en el crimen de Águilas no tenía huellas ni ADN del cooperador

Actualizado 16/01/2020 14:53:01 CET

El fiscal reclama casi 20 años de cárcel para el presunto autor material y 11 para el cooperador

MURCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier Alcalá, el abogado defensor de los hermanos A.F., ha asegurado este jueves que la navaja que presuntamente uno de ellos dio a su cuñado para que la empleara para matar a los hijos de la víctima, en el transcurso de una reyerta entre las familias A.F. y R.L., no tenía huellas ni AND del cooperador en este crimen, M.A., ocurrido en noviembre de 2017 en Águilas, según las pruebas de laboratorio de la Guardia Civil.

Precisamente, uno de los dos hermanos, M.A., está acusado de ser el cooperador necesario e inductor en este crimen, ya que, según la fiscal, entregó la navaja a su cuñado, D.M., y le dijo en tono imperativo "toma, mátalo". Sin embargo, su letrado defensor ha asegurado que el gabinete de biología de la Guardia Civil "dice que en esa navaja no hay restos de ninguna clase" de M.A.

Sostiene, además, que uno de los testigos en este juicio, que ha comenzado este jueves con Jurado Popular en la sección segunda de la Audiencia Provincial, reconoce que M.A. "no entregó la navaja a su cuñado, eso lo sabemos todos y si lo sabían todos, aquí entonces hay declaraciones de gente que ha faltado a la verdad varias veces y eso es un delito y gravísimo". "En lo Penal, lo que no se acredita no existe", ha subrayado.

En estos hechos abundan "muchas lagunas", ha indicado este abogado, quien también ha manifestado que "no se ha acreditado" ni el parentesco ni que la víctima conviviera con siete hijos, "y eso tiene trascendencia, deberán tenerlo en cuenta".