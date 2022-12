El actor José Caride será el pregonero de la Semana Santa de Alcantarilla

MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor, escritor y director José Caride será el pregonero de la Semana Santa de Alcantarilla 2023. Así lo ha comunicado la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Alcantarilla, pueblo en el que nació y vive el conocido actor murciano.

La Junta de Hermandades y Cofrafías Pasionarias de Alcantarilla se ha congratulado por esta "gran noticia" para la Semana de Pasión alcantarillera, que tendrá en Caride, "afamadísimo actor de teatro, dramaturgo y protagonista en varias películas de referencia del cine español", a un progonero de excepción.

José Caride, que cursó estudios de Derecho, decidió a finales de la década de 1950 integrarse en el Teatro Español Universitario.? Posteriormente, se instala en Madrid, donde desarrolla su carrera profesional.

Entre las obras teatrales en las que ha participado, cabe destacar 'El pleito matrimonial del cuerpo y el alma' (1962), de Calderón de la Barca, 'Un soñador para un pueblo' (1958), de Antonio Buero Vallejo,? 'Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga' (1978), de José María Rodríguez Méndez, 'Los baños de Argel' (1979), de Miguel de Cervantes ?o'Las trampas del azar' (1994), de Buero Vallejo, entre otras.?

En el ámbito de la dirección de escena, cabe mencionar el montaje en el Teatro Romea de Murcia de 'La fuerza de la costumbre' (1994), de Guillem de Castro.

Ha intervenido en una quincena de películas, entre las que pueden mencionarse 'La chica del gato' (1964), 'Con el viento solano' (1966), 'Las ratas' (1997), 'El crimen de Cuenca' (1980), 'Gary Cooper, que estás en los cielos' (1980), 'El abuelo' (1998), 'You're the One' (2000) o 'Tiovivo c. 1950' (2004).

Su presencia en televisión ha sido mucho más abultada con apariciones constantes en decenas de series y espacios dramáticos entre las décadas de 1960 y de 2000.