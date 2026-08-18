Aemet activa avisos amarillos por altas temperaturas de hasta 38 grados en gran parte de la Región de Murcia este martes

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este martes, 18 de agosto, avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en casi toda la Región de Murcia, con máximas que podrían alcanzar los 38 grados.

En concreto, el aviso afecta al Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, donde se prevén temperaturas máximas de 38 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Asimismo, Aemet mantiene otro aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, también entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento. Este aviso se refiere al interior de la zona.