Podemos considera que "el Pacto del Agua tiene como objetivo apuntalar las ruinosas políticas de agua del PP"

Publicado 12/02/2018 13:50:14 CET

Piden a PSOE y Cs "que abandonen un paripé que no traerá ni una sola gota de agua a la Región"

MURCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha afirmado que "el Pacto del Agua tiene como objetivo apuntalar las ruinosas políticas de agua del PP" y que la reunión de este lunes "no pasa de ser una foto fija y no un pacto real, ya que no contiene ideas, ni proyecto en cuestión de agua", por lo que ha pedido a PSOE y Cs "que abandonen un paripé que no traerá ni una sola gota de agua a la Región".

Giménez ha añadido que "sabemos que ni PSOE ni Cs a nivel estatal piensan que el problema del agua en la Región se vaya solucionar con promesas sobre trasvases irrealizables y con manteniendo una mentira que dure otros 20 años más, ya que el problema de la escasez de agua no puede solucionar dando una patada adelante".

En este sentido, la diputada ha pedido a PSOE y a Cs que "si quieren cambiar las políticas llevadas a cabo por el PP en los últimos 20 años en la Región, deben hacer lo mismo que Podemos y abandonar un pacto, que no nos lleva a ninguna parte".

De este modo, Giménez ha asegurado que "es necesaria otra forma de hacer política en esta Región y arreglar el desaguisado que nos ha dejado el PP con 23 años de mayorías" y muestra de ello es posible es que "Podemos, PSOE y Cs nos pusimos de acuerdo para darle a la vuelta a las políticas de desprotección del Mar Menor".

Así, ha señalado "con el agua, tenemos una situación similar, hay que arreglar 20 años de políticas erróneas y fallidas de un PP sin proyecto e incapaz y pedimos a PSOE y Cs es que abandonen ese paripé que no pasará de ser una foto fija".

Finalmente ha concluido en que "todo aquel que quiera seguir con las mismas políticas que siga participando de este pacto, pero el que quiera implementar soluciones definitivas para el problema del agua que salga, abandone al PP y se ponga a trabajar con las organizaciones agrarias, científicas y sociales como ha hecho Podemos en la Región de Murcia".