Ana Kasrashvili es la ganadaora del II Premio Internacional de Composición de Bandas Sonoras Juan Gil

Publicado 06/10/2018 17:05:21 CET

MURCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ana Kasrashvili, compositora georgiana de 32 años, es la ganadora del II Premio Internacional de Bandas Sonoras Juan Gil Bodegas Familiares.

El jurado, presidido por Patrick Doyle e integrado también por Roque Baños, Lucio Godoy, Constantino Martínez-Orts y Juan Gil Vera, ha considerado mayoritariamente que la sutileza, elegancia y acierto en la estructura cinematográfica y en el tratamiento musical de la historia hacen merecedora del premio en esta su segunda edición a la obra 'The True Treasure' de Ana Karasrashvili.

La obra ganadora se estrenará interpretada simultáneamente a la proyección del cortometraje 'Esencia', el 15 de noviembre de 2018 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia (España), en el concierto que ofrecerá la Film Symphony Orchestra (FSO) y durante el transcurso del cual se hará la entrega del premio a Ana Kasrashvili, en presencia del jurado al completo y de reconocidas caras murcianas relacionadas con la cultura, con el cine.

El espíritu de este Premio es "ser agradecidos con la sociedad. Juan Gil se ha convertido en el vino de muchos hogares, de muchos momentos, de Murcia y eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. El esfuerzo es constante y entendemos que ese esfuerzo, tesón, constancia, vocación, son valores comunes con la Cultura. Juan Gil quiere con esta iniciativa devolver a la sociedad lo mucho que ella nos da cada dia, ser agradecidos con nuestro entorno apostando por la cultura, poniendo nuestro granito de uva para que todos seamos conscientes de que hacer arte es casi un milagro y nosotros de arte sabemos mucho".

Se trata del premio más importante de su categoría y de mayor dotación del mundo, 50.000 euros a un único ganador. De carácter bienal, el certamen es una iniciativa del grupo Juan Gil Bodegas Familiares con el objetivo de apoyar a los jóvenes compositores que emprenden su carrera enfocándola a la música de cine.

El certamen está abierto a músicos de cualquier nacionalidad de entre 18 y 35 años, que debían poner banda sonora a un corto, rodado especialmente para el premio, titulado 'Esencia', que fue realizado por José Mellado con guión de Tessy Díez y protagonizado por Jon Arias, con la intervención de Rafael Sandoval y Mariela Garriga y la colaboración de Armando del Río e Imanol Arias.

LOS FINALISTAS

A la final de esta segunda edición pasaron doce bandas sonoras de nueve compositores y tres compositoras: Francisco Javier Artés con 'La Búsqueda' (España); Francesco Berta con 'Seeds of Change' (Italia); David Forner con 'Lloro' (España); Fernando Furones con 'Tierra, Corazón, Alma' (España); Alicia Fernández Morote con 'Oro Granate, Oro Blanco' (España); Javier Alonso con '1916' (España), Vanessa Garde con 'Blanco Granate' (España); Julien Bellanger con 'Essor' (Francia); Hadrien Bonardo con 'Jewels of The Earth' (Francia); Lawrence Whitehead con 'A Noble Heart' (Reino Unido); Joaquim Badia con 'Alma Jumilla' (España), y Ana Kasrashvili con 'The True Treasure' (Georgia), ganadora del premio.

Las obras recibidas a concurso procedían de compositores de Alemania, Argentina, Austria, China, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, México, Reino Unido y Rusia.

LA GANADORA, ANA KASRASHVILI

Ana Kasrashvili, compositora, orquestadora y pianista de Georgia, comenzó a estudiar música a los 6 años, edad a la que escribió su primera composición. Cursó piano en la Central Music School de Batumi y se graduó en Piano y Acompañamiento en el Revaz Laghidze College of Music en Georgia.

En 2014, recibió la beca Howard Shore para estudiar en el campus de Valencia del Berklee College of Music, donde realizó su máster en Música para Cine, Televisión y Videojuegos. Su trabajo final de máster fue su composición 'Lamento', que describe la muerte de Anna Karenina, grabada con una orquesta de 51 músicos y que le hizo merecedora del Premio a la Excelencia Académica del Berklee College of Music en Valencia.

Es miembro de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) y de la Alianza por las Mujeres Compositoras de Los Ángeles. Entre los galardones que ha ganado, destacan el premio 'Compositora del Año' en el Festival de Cine Independiente de California 2015 por una composición de ocho minutos para la película 'Bridgbuilders'.

En el 2014, recibió el Premio de la Sociedad de Teatro Georgiano por la mejor música original del año y compuso las canciones para el musical 'Fama' para el Teatro Juvenil Estatal Profesional en Georgia. En 2017, fue seleccionada para el Film Scoring Workshop de ASCAP, con Richard Bellis en Los Ángeles, donde grabó y dirigió su composición de tres minutos para 'Doctor Strange' de Scott Derrickson, en la histórica FOX Newman Scoring Stage, con una orquesta de 64 músicos.*

Ha grabado su música en Abbey Road Studios, con la Budapest Art Orchestra, en Valencia en el Palau de les Arts Reina Sofía y en Ann Kreis Scoring Stage. En 2018 compuso la música del corto 'Flow' de Veronika Kurz para Arctic Raven Productions en Canadá y trabajó como compositora para la productora de vídeo Ezra Productions en Hollywood y para compañías de publicidad en Georgia.