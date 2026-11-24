Trabajos correspondientes a la campaña terrestres contra la procesionaria (imagen de archivo) - CARM

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de tratamientos terrestres contra la procesionaria del pino comenzó este lunes en 840 hectáreas de montes públicos y espacios naturales de la Región de Murcia, con trabajos centrados principalmente en áreas recreativas, aparcamientos, caminos, pistas y senderos frecuentados por la población.

La actuación, coordinada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, se prolongará hasta el 30 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas permitan completar los trabajos en las fechas previstas, según ha informado la Comunidad.

La directora general, Inmaculada Torres, ha explicado que los tratamientos terrestres "permiten actuar de manera más localizada en aquellos espacios forestales con mayor presencia de personas, especialmente áreas recreativas, caminos y senderos, en un momento del ciclo de la procesionaria en el que la intervención resulta más eficaz".

Esta fase terrestre complementa los tratamientos aéreos ya realizados sobre 2.400 hectáreas de pinar en El Valle, Lorca y Calasparra. En ambos casos se emplea 'Bacillus thuringiensis var. kurstaki', un producto de origen biológico que actúa sobre las larvas de mariposas y polillas cuando se alimentan de las acículas de los pinos.

Los tratamientos se concentran en otoño porque las orugas se encuentran todavía en sus primeros estadios de desarrollo, mantienen una elevada actividad alimentaria y no han desarrollado los pelos urticantes característicos de fases posteriores.

TRATAMIENTOS ADAPTADOS A CADA ESPACIO

La forma de aplicación varía según las características y accesibilidad de cada zona. En caminos y pistas se utilizan vehículos todoterreno equipados con cañones nebulizadores de ultra bajo volumen, mientras que en senderos estrechos y puntos de difícil acceso se emplean equipos pulverizadores de mochila.

En árboles aislados o lugares donde no resulta conveniente pulverizar se recurre a la retirada manual de bolsones mediante pértiga. Durante los trabajos se señalizan las zonas de actuación y se controla el paso de personas con la colaboración del Cuerpo de Agentes Medioambientales.

Torres ha señalado que la actuación se integra en un seguimiento que se mantiene durante todo el año y que permite conocer la evolución de las poblaciones de procesionaria y determinar las zonas en las que resulta necesario intervenir.

Desde julio, una red de 70 trampas de feromonas instalada en montes de utilidad pública registra el vuelo de las mariposas adultas. La información se completa con la evaluación anual de daños en las parcelas de seguimiento y con medidas de control biológico, como la revisión y colocación de nidales para aves insectívoras y cajas refugio para murciélagos.

ACTUACIONES

Los tratamientos terrestres se llevarán a cabo en 21 montes de 15 municipios. Entre los espacios incluidos figuran el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en Murcia, y el Parque Regional de Calblanque, en Cartagena, así como distintas zonas forestales de Calasparra, Ojós, Ricote, Ulea, Moratalla, Jumilla, Albudeite, Pliego, Bullas, Abarán, Lorca y Puerto Lumbreras.

También se actuará en Los Cuadros y Los Ásperos, un monte de gran afluencia de visitantes que se extiende por los términos municipales de Murcia y Santomera. En este caso, los tratamientos se concentrarán exclusivamente en la parte situada en Santomera.

La superficie afectada por procesionaria en los pinares regionales ha pasado de unas 14.000 hectáreas anuales a principios de siglo a menos de 7.000 en la actualidad. No obstante, en las zonas donde permanece la plaga se mantienen focos con niveles elevados de infestación.

La procesionaria es una especie endémica de los pinares mediterráneos y no puede erradicarse, por lo que durante los meses de mayor actividad se recomienda evitar el contacto con las orugas y sus bolsones, prestar especial atención a los niños y mantener a los perros controlados en las zonas de pinar.