Arroyo (PP) anuncia que López Miras abrirá Hemodinámica 24 horas en Cartagena

Publicado 07/05/2019 11:41:13 CET

La ampliación de servicio ha sido recogido en el programa Regional del Partido Popular

CARTAGENA (MURCIA), 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado este martes que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ampliará a 24 horas el servicio de hemodinámica en el hospital de Santa Lucía, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Arroyo ha recordado que "en el programa que yo he confeccionado figura la exigencia de Hemodinámica 24 horas porque nadie me ha dado una explicación convincente de que este servicio no sea necesario y porque el partido en Cartagena tiene fijada esa postura desde principio de esta legislatura" y ha informado de que se ha reunido "en dos ocasiones con el presidente para tratar este problema y el fruto de esas reuniones ha sido la decisión del presidente de incluir la ampliación a 24 horas del servicio de Hemodinámica en Cartagena".

En referencia al llamamiento a una manifestación realizado por Castejón en las últimas horas, Arroyo ha dicho a los periodistas que le parece "oportunista que alguien que ejerce de alcaldesa y quiere ejercer de alcaldesa pida una manifestación en plena campaña electoral contra un rival político por un problema que ella tampoco ha sabido solucionar".

Arroyo ha dicho que formaba parte de la responsabilidad de Castejón "convencer y dar soluciones", pero "solo se ha acordado de la Hemodinámica cuando ha salido en los periódicos". El pasado fin de semana, Arroyo recuerda que ya adelantó que había mantenido contactos con el presidente sobre la ampliación del servicio y que López Miras "era sensible a esa necesidad de extenderlo a las noches y los fines de semana".