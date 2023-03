La Asociación de Familias Numerosas pide que todos los municipios tengan las mismas exenciones fiscales

CARTAGENA (MURCIA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Familias Numerosas en la Región, Gonzalo Sánchez, ha reclamado en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional que se cumpla lo que se aprobó en el parlamento regional para que todos los municipios tengan las mismas exenciones fiscales.

Según ha recordado, en la Asamblea se aprobó por unanimidad que los ayuntamientos bonifiquen en un 50% las tasas a las familias numerosas de categoría general y en un 90% a las familias de categoría especial en aquellos impuestos y tasas que sean de competencia municipal. "Según se aprobó, la aplicación sería con carácter universal y sin limitaciones por renta familiar", ha dicho.

No obstante, tal y como ha señalado Sánchez, esa rebaja no se aplica en todos los municipios de la Región, por lo que pide que esto se tenga en cuenta en la ley de Apoyo a las Familias. "He recorrido la Región y se lo he dicho a los diferentes alcaldes y han dicho que les parece muy bien que lo apruebe la Asamblea, pero preguntan por quién le compensa la disminución de ingresos que significa esta bonificación", ha dicho.

En materia de transporte público ha señalado que en función de donde se haya expedido el título de familia numerosa, "hay sitios donde no se reconoce, por lo que pedimos que a nivel universal haya la misma bonificación".

Durante su comparecencia también ha criticado el anuncio del Gobierno central de introducir criterios de renta para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social térmico. "Cualquiera que viva la vida sabe que no tienen límites las necesidades de una familia", ha dicho.

Sobre la ley de Protección Integral a la Familia ha señalado que recoge "muchas cosas que llevamos tiempo persiguiendo, como la renta familiar estandarizada".

Ante la Comisión también ha comparecido la experta en materia de familia Cristina García. Según ella, la ley "adolece de falta de concreción y de abuso a la remisión reglamentaria. En numerosos artículos se establece una declaración de principios sin valor normativo".

En ese sentido, considera "un abuso emplazar a un desarrollo reglamentario porque luego es posible que el Reglamento quiera regular determinados aspectos en los que se ve imposibilitado porque se trate de materias para cuya regulación hay una expresa reserva de ley y se tenía que haber recogido en la ley".

En cuanto a las familias monoparentales, ha asegurado que se debería adaptar a la ley de Familias Monoparentales y todo el articulado que se refiera a ellas debería conectarse con esta normativa que ya está aprobada.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Gloria Alarcón ha indicado que a nivel de renta les plantea la duda de que "ser familia numerosa sea la única condición objetiva para ser considerada como vulnerable. Esto se queda corto porque estamos poniendo en el mismo saco a familias que tengan una renta de 30.000 euros con una de que tenga 150.000 euros de renta".

El portavoz del grupo liberal, Francisco Álvarez, considera "fundamental el fomento de la natalidad". En ese sentido, apunta a que debería proporcionarse un "sistema de apoyo integral a las familias" en el que se tenga en cuenta la economía de las familias numerosas. "Avalamos la idea de segmentar determinados impuestos para que estas familias se vean beneficiadas", ha dicho.

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha añadido que la ley "está pensada de una forma especial para las familias numerosas y supondrá un paso importante". La parlamentaria ha avanzado que la renovación del carné de familias numerosas "podrá hacerse automáticamente".