Los atletas UCAM hacen historia en el Europeo de Birmingham con tres medallas y un récord mundial

María Pérez se proclama campeona de Europa de media maratón con una nueva plusmarca mundial, mientras Miguel Ángel López logra la plata y Raquel González el bronce en la distancia de maratón - RFEA - SPORTMEDIA/UCAM

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los marchadores de la UCAM han protagonizado una jornada histórica para el atletismo español en el Campeonato de Europa de Atletismo celebrado en Birmingham, con tres medallas y un récord del mundo.

María Pérez se ha proclamado campeona de Europa de media maratón de marcha con un tiempo de 1:30:06, mientras que Miguel Ángel López ha conseguido la plata y Raquel González el bronce en la prueba de maratón.

Pérez ha completado la prueba en 1:30:06 logrando un nuevo éxito que agranda su trayectoria y su condición como una de las grandes figuras del atletismo español. La granadina, estudiante del Grado en Educación Infantil de la UCAM, ha dominado la prueba de principio con total autoridad.

En la distancia de maratón, Miguel Ángel López ha sumado otra medalla con sello UCAM tras finalizar segundo. El murciano ha peleado por las primeras posiciones desde el inicio de la prueba y llegó a situarse en cabeza. Tras perder el liderato y caer hasta la tercera plaza, protagonizó una destacada reacción en los tres últimos kilómetros que le permitió recuperar la segunda posición e incluso acercarse al italiano Stano en la lucha por el triunfo.

López cruzó la meta con un tiempo de 2:56:57. El ciezano y también atleta UCAM, Manu Bermúdez, fue 17º en esta prueba. El éxito de los atletas UCAM se completó en el maratón femenino con Raquel González, que logró la medalla de bronce con un registro de 3:20:49.

La española subió al tercer cajón del podio en una prueba dominada por la italiana Fiorini. Las cuatro pruebas de marcha del Campeonato de Europa se disputaron de forma simultánea, con las categorías masculina y femenina de media maratón y maratón. Los atletas afrontaron un circuito urbano especialmente técnico y exigente, con algunos tramos estrechos que dificultaron el desarrollo de las pruebas por la elevada concentración de participantes.

La jornada dejó además otro título para el atletismo español con la victoria de Paul McGrath en la media maratón masculina. En esa misma prueba, el atleta UCAM Diego García Carrera finalizó en séptima posición, completando una actuación sobresaliente de la marcha española en Birmingham.