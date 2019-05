La ausencia del cinturón ocasiona seis fallecidos en los accidentes registrados en vías interurbanas en 2019

Publicado 20/05/2019 13:47:40 CET

La cifra representa el 60% de las víctimas mortales obligadas a hacer uso del mismo

MURCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Seis de los diez fallecidos registrados en vías interurbanas en 2019 que estaban obligados a hacer uso del cinturón, no hacían uso de este dispositivo, "cifra que contextualiza la importancia de un elemento que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente", según ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, durante la presentación de una campaña provincial de control de este dispositivo y sistemas de retención infantil que se desarrolla desde este lunes y hasta el próximo viernes.

Jiménez, que ha estado acompañado por la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, y voluntarios de Aspaym, Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos, ha remarcado que en un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta ocho veces mayor, y protege tanto de salir despedido del habitáculo como de impactar contra el parabrisas.

"A 80 kilómetros por hora (Km) por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad, suele llevar fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones muy graves. El cinturón alcanza una mayor efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77 por ciento el riesgo de muerte", ha explicado Jiménez.

La jefa provincial de Tráfico ha insistido en que no llevar puesto el cinturón de seguridad supone, junto a la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera.

"El cinturón de seguridad es un seguro de vida. No hay que olvidarse de él y llevarlo siempre abrochado, tanto en carretera como en ciudad. Debe estar homologado, bien anclado, con el reglado correcto y correctamente abrochado", ha indicado Jerez.

Durante la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en la carretera que une Santomera con Abanilla, los voluntarios de Aspaym se han acercado a hablar con los conductores para intentar concienciarles sobre la necesidad del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil.

Desde hace más de diez años, Aspaym colabora estrechamente en las campañas de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior bajo el lema 'No corras, no bebas. No cambies de ruedas'.

Aspaym colabora en esta campaña con la participación activa de voluntarios, personas que, con una lesión medular víctimas de un accidente de tráfico, acompañan a los agentes encargados de realizar los controles.

VÍA INTERURBANA Y URBANA

En 2018 fallecieron 45 personas en las carreteras de la Región, de las que 31 eran conductores, siete usuarios y siete peatones. De los 38 conductores y usuarios fallecidos, 24 estaban obligados a utilizar cinturón de seguridad y 14 obligados a utilizar casco de protección. De los 24 que debían hacer uso del cinturón en 2018, el 33,33 por ciento de los fallecidos (8 de 24) no hacía uso del mismo.

En este tipo de vías fallecieron 13 personas, de las que 10 eran conductores y tres peatones. De los diez conductores fallecidos, uno estaba obligado a utilizar cinturón de seguridad y nueve obligados a utilizar casco de protección. La única víctima moral que debía usar cinturón, no hacía uso de él.

En la última campaña de estas características, desarrollada del 11 al 17 de marzo de 2019, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia controló en vías interurbanas a un total de 20.868 vehículos con el resultado de 320 denunciados, lo que supone un 1,53 por ciento del total.

Durante el año 2018 han sido sancionadas 4.248 personas por no utilizar el cinturón de seguridad o SRI adecuado, lo que representa un 17 por ciento del total de los denunciados por sanciones que detraen puntos interpuestas en la Región de Murcia. Por este concepto se han detraído un total de 13.227 puntos. El no uso del cinturón de seguridad representa la cuarta causa de detracción de puntos, después de la velocidad, teléfono móvil y alcohol.

OPERATIVO

Un total de 200 agentes de la Guardia Civil de Tráfico, pertenecientes al Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia, controlarán en vías interurbanas en torno a unos 15.000 vehículos, entre turismos, taxis, autobuses y vehículos destinados al transporte de mercancías.

Se controlará a los conductores, pasajeros de los asientos delanteros y traseros, con una especial vigilancia a la utilización de Sistemas de Retención Infantil.