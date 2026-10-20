El Ayuntamiento de Murcia invertirá 204.981 euros en remodelar la calle Rosario de La Ñora y crear una zona infantil - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el proyecto de remodelación integral de la calle Rosario de La Ñora, una actuación que permitirá renovar unos 1.800 metros cuadrados del entorno de las calles Rosario y San Jerónimo con una inversión de 204.981 euros.

Los trabajos incluirán la renovación de aceras, pavimentos, calzada, alumbrado y drenaje, así como la instalación de mobiliario urbano y la creación de una nueva zona infantil, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha destacado que el proyecto permitirá completar una actuación pendiente y recuperar un espacio que no estaba completamente acondicionado.

CINCO ELEMENTOS DE JUEGO

La nueva zona infantil contará con cinco elementos de juego: una torre con tobogán, dos juegos de muelle y dos balancines, uno de ellos con capacidad para cuatro niños. El área dispondrá de vallado perimetral de madera, señalización informativa y 90 metros cuadrados de pavimento amortiguador de arena o gravilla natural.

La actuación incorporará también cuatro bancos y dos papeleras para facilitar el descanso de los vecinos y de las familias que acompañen a los menores.

En materia de accesibilidad, el proyecto contempla la adecuación de aceras y vados, la mejora de los recorridos peatonales y la renovación de pavimentos mediante adoquines de hormigón, respetando los accesos a las viviendas y su conexión con las calles del entorno.

Asimismo, se renovará el firme de las zonas destinadas al tráfico rodado y se mejorará la señalización para favorecer una circulación más ordenada y la convivencia entre peatones y vehículos.

Las obras incluirán la instalación de nuevos sumideros conectados a la red existente para mejorar la recogida de aguas pluviales, la renovación del alumbrado público con luminarias LED y la rehabilitación de elementos de la barandilla existente.