El Ayuntamiento de Murcia movilizará más de 99 millones hasta 2030 con su primer plan cuatrienal de inversiones

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el portavoz del Gobierno local, José Francisco Muñoz, sostienen un ejemplar de los Presupuestos de 2027 - EUROPA PRESS

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto del Presupuesto General para 2027, una planificación económica que incorpora, por primera vez en la historia del municipio, un Plan Cuatrienal de Inversiones dotado con más de 99 millones de euros para impulsar diferentes proyectos hasta 2030.

La propuesta global, presentada este jueves por la alcaldesa, Rebeca Pérez, alcanza los 577.845.528 euros (un 4,54% más) y se debatirá en el Pleno convocado para el próximo 29 de octubre.

El nuevo esquema plurianual destinará 24,61 millones de euros en su primer año de ejecución. Entre las actuaciones proyectadas destaca la aportación municipal para la ampliación de la red del tranvía hasta la estación de El Carmen, una obra valorada en más de 100 millones de euros.

Sobre esta infraestructura, Pérez ha remarcado que permitirá la conexión "por primera vez de las zonas norte, centro y sur de la ciudad con una misma red de transporte público". El Consistorio ya ha redactado el proyecto de ejecución y los pliegos de condiciones para la licitación, y los ha remitido a la Comunidad Autónoma y al Ministerio para la firma del convenio de colaboración.

La aportación municipal para esta obra supera los 33 millones de euros en el plan plurianual.

La planificación incluye además la finalización de las carreteras costeras norte y sur con diez millones de euros para la mejora de la conexión entre pedanías, el proyecto urbano Espacio Estación (2,1 millones) --que prevé un proceso de participación ciudadana de cinco meses con el fin de liberar 15.000 metros cuadrados de suelo público en San Antón, San Andrés y San Antolín-- y el Cinturón Verde de la Huerta de Murcia, dotado con tres millones de euros hasta 2030 para la intervención en un corredor ecológico de 43 kilómetros cuadrados y la puesta en valor de más de 100 enclaves.

En el capítulo de funcionamiento ordinario, las cuentas asignan 460,87 millones de euros a la prestación de servicios públicos (un 6,3% más). La contrata de limpieza viaria y de interiores se eleva a 94,31 millones de euros (un 8,59% más), con la incorporación de 100 operarios y 50 vehículos especializados.

Pérez ha indicado sobre esta materia que la meta es "ofrecer desde el Ayuntamiento un servicio de limpieza viaria de calidad en cualquier parte del municipio de Murcia".

Por su parte, la inversión en Seguridad Ciudadana y Emergencias crece un 97,84% hasta los 4,33 millones de euros. La regidora ha matizado el objetivo fundamental de esta asignación, pues "para nosotros es fundamental que los vecinos de Murcia se sientan tranquilos en sus calles, en sus barrios, en los espacios comunes y que nuestros niños crezcan en entornos siempre seguros".

Los fondos financiarán el Centro Integral de Seguridad Municipal de El Palmar (1,79 millones), una nueva comisaría de Policía Local en el barrio de El Carmen, videovigilancia en jardines y nuevos medios para Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

En materia de patrimonio y vivienda, las cuentas reservan 500.000 euros para la rehabilitación del Molino Armero en Cabezo de Torres y prevén la fase de obras en el yacimiento arqueológico de San Esteban, tras el fin de los sondeos previos.

La alcaldesa ha puntualizado que el Consistorio ha invertido "por primera vez en la historia de este Ayuntamiento" 20 millones de euros en poner en valor, recuperar y visibilizar ese patrimonio.

Asimismo, la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo arrancará la edificación de sus primeras 325 viviendas protegidas en 11 parcelas públicas a través de Urbamusa.

Pérez ha hecho referencia al saneamiento de las arcas locales tras la compensación en este mandato de un remanente negativo de tesorería de 76 millones de euros, con la precisión de que "tuvimos que volcar todos los esfuerzos para poder garantizar la prestación de servicios básicos, pero también atender obligaciones fundamentales como el pago de las nóminas o las facturas de los suministros eléctricos".

El presupuesto del próximo ejercicio destina el 63% de la inversión a las pedanías (15,4 millones) e incrementa un 12,5% los fondos gestionados de forma directa por las Juntas Municipales hasta los 3,8 millones de euros.

En materia fiscal, la alcaldesa ha recordado que se mantiene la congelación de impuestos, tasas y precios públicos, lo que supone "un ahorro estimado de 28 millones de euros al bolsillo de todos los ciudadanos".