Los bebes interactivos Bellies y las muñecas LOL Surprise, los juguetes más vendidos estas Navidades en la Región

Publicado 05/01/2019 10:59:39 CET

Los Pin y Pon siguen triunfando y destaca el exitazo del Slim, el videojuego 'Fortnite' y el regreso los Sylvanina Families

MURCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ante la inminente llegada de los Reyes Magos para el domingo 6, los más pequeños ya han enviado sus cartas, o están a punto de hacerlo, con largas listas de deseos. Por todo ello, las grandes empresas distribuidoras de juguetes han llevado a cabo un análisis en profundidad que averiguar cuáles son los artículos más deseados de los niños murcianos, identificar sus personajes favoritos y facilitar la tarea de los Reyes de Oriente.

The Bellies from Bellyville, los bebés interactivos de Famosa, se sitúan en el puesto número uno en cuanto a las preferencias de los niños murcianos, según destacan el Corte Inglés en sus clasificaciones, que señala que son muy importantes los cuidados de los Bellies. Uno de ellos, el más importante es que no se pueden bañar.

Los Bellies tienen una tirita en el cordón umbilical, que habrá que quitar con mucho cuidado. Es entonces cuando se escuchará su corazón. Cada Bellies habla y tiene un idioma muy gracioso, pero la gran sorpresa es que si se juntan dos de ellos, se entienden y hablarán entre ellos. Cada Bellie es muy especial, tiene marca de nacimiento, además de otra sorpresa divertida.

Según se especifica Bobby-Boo es muy cariñoso y le encanta dar sustos a todo el mundo. Su color favorito es el azul. Está llena de sorpresas: le suena el corazón al quitarle el cordón umbilical, habla con su propio lenguaje. Dice su nombre. Tiene una marca de nacimiento sorpresa y una sorpresita divertida en el pañal. Entre sus accesorios, una sábana decorada con fantasmitas, biberón, brazalete de identificación y Bellypedia para consultar la Poopypedia.

Otros de los productos más demandados durante estas Navidades son las muñecas LOL Surprise que también triunfaron el año pasado. Son mini muñecas con multitud de accesorios con los que jugar.

Según explican desde El Corte Inglés, una de las cosas más sencillas y eficaces es que nunca se sabe qué trae una LOL hasta que abres la bola en la que viene metida. Y abrirla es un momento estrella, en el que el niño va quitando capas y más capas, como una cebollita de ilusión y fantasía de la que van saliendo los accesorios, el pelo o los zapatos.

Y es que estas muñecas tienen siete capas sorpresas: (1) adhesivo de mensaje secreto, (2) hoja de pegatina de colección, (3) encanto de botella de agua, (4) zapatos, (5) traje, (6) accesorio, (7) Muñeca L.O.L. Glam Glitter.

Además al alimentar a la muñeca con la botella de agua se averigua si llora, escupe o hace pipí incluso puede bañarse en agua fría para ver si cambia de color. La bola se convertirá en un bolso para llevar a la muñeca, una bañera, una cunita para dormirla o un sillón con mesa para jugar con ella.

Más regalos estrella para estos días navideños, la colección Pin y Pon, las famosas figuritas de Famosa. Figuras con los personajes favoritos de los niños; policía, superhéroe, científico, ladrón o aventurero. Al ser figuras combinables Mix is Max podrán convertirse en lo que uno quiera.

También los Sylvanina Families, Coleccionables, que vuelven, y con multitud de opciones, conejitos, gatos, perros que disponen de su propia casa que se puede rellenar con una gran cantidad de accesorios.

En manualidades está siendo un éxito el Slime factory, el maletín y la fábrica, con los que los pequeños pueden hacer sus propios Slime, mezclando colores y decoraciones.

En juegos de mesa y para jugar en familiar triunfa el Monopoly Gamer, especial Mario Kart, y otros tradicionales como el Party o el monopoly tradicional mientras que en Videojuegos, el gran éxito es el juego 'Fortnite' en todas los formatos de consola. También la Nintendo Switch, especialmente para los más pequeños, con juegos adaptados para ellos.