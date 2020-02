Bernabé: "Conesa solo va a Yecla a ponerse medallas que no son suyas"

MURCIA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha lamentado que el secretario general de los socialistas en la Región, Diego Conesa, solo vaya a Yecla a "ponerse medallas cuando están a punto de terminar las obras que dejó iniciadas el PP, porque fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que ejecutó en su totalidad la obra del autovía del Altiplano, desde el cruce de Blanca, hasta Yecla".

"Es una obra que ha sido comprometida, ejecutada, licitada en todos sus tramos por los gobiernos del PP y no por el Gobierno socialista", ha subrayado el 'popular', por lo que no le parece serio que ahora venga "Diego Conesa a decir que Sánchez acabará con el alistamiento de Yecla, porque lo que está haciendo el PSOE es terminar lo que se dejó empezado".

El senador ha manifestado que Conesa "no mueve un dedo cuando hay problemas, no se le ha visto reivindicar ni una sola acción para el Mar Menor, ni para que llegue el AVE, ni para que continúe la regeneración de Portmán, ni para que se trasvase el agua a los agricultores o para que se modifique el injusto sistema de financiación autonómica", pero si se le ve cuando tiene "que atribuirse proyectos que no son suyos".