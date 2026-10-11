La Biblioteca Regional ofrece el martes un recital de poesía hispanoamericana

Cartel del encuentro 'Todas íbamos a ser reinas' dentro del ciclo de poesía 'Versos con limón' de la Biblioteca Regional - CARM

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia se suma a los actos con motivo del Día de la Hispanidad con una nueva sesión de su ciclo de poesía 'Versos con limón'. El próximo martes, 13 de octubre, el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia Vicente Cervera coordinará 'Todas íbamos a ser reinas', un encuentro dedicado a algunas de las grandes voces femeninas de la poesía hispanoamericana.

La sesión contará también con la participación de María Dolores Adsuar Fernández, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Murcia, y Rosalía Ortiz Jiménez y Alain Le Boucher Martínez, docentes e investigadores de la Facultad de Letras, que pondrán voz a una selección de poemas de autoras de distintos países de Hispanoamérica, entre ellas, la argentina Alejandra Pizarnik, la chilena Gabriela Mistral, la peruana Blanca Varela, la colombiana Piedad Bonnett y la uruguaya Cristina Peri Rossi.

El recital estará acompañado por la música de Pilar Valero, pianista y profesora del Conservatorio Superior de Música de Murcia, que interpretará piezas vinculadas igualmente a la tradición musical hispanoamericana.

"Este evento celebra una lengua común, una historia compartida y una cultura que se proyecta a ambos lados del Atlántico", señaló el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, que destacó la importancia de acercar al público "la riqueza y la diversidad de una literatura que, desde distintos países y tradiciones, comparte una misma lengua".

El propio título del encuentro, 'Todas íbamos a ser reinas', procede de un verso de Gabriela Mistral y da nombre a uno de los poemas más conocidos de la escritora chilena. La elección de este título sirve como hilo conductor de una sesión que reivindica la poesía escrita por mujeres en Hispanoamérica y su contribución fundamental a la literatura en español.

A través de la palabra y la música, 'Todas íbamos a ser reinas' propone así un recorrido por distintas geografías, generaciones y sensibilidades de la literatura hispanoamericana, a la vez que pone de manifiesto la extraordinaria diversidad de una cultura compartida a través de la lengua española.