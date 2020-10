Borrego: "El PP es la alternativa para dar solución a los problemas, frente al Gobierno del caos de Sánchez e Iglesias"

"Pablo Casado es el único que responde a la demanda de la sociedad ante la situación tan difícil que atraviesa el país", ha subrayado

MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Isabel Borrego, ha afirmado que este jueves se demostró que, frente al "Gobierno del caos" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "el PP es la alternativa para dar solución a los problemas de los ciudadanos" y ha subrayado que "Pablo Casado es el único que responde a lo que demanda la sociedad ante la situación tan difícil que atraviesa el país".

Para Borrego, "las mociones de censura no son para censurar un Gobierno, sino para nombrar uno nuevo", por lo que ha sido "una pérdida de tiempo que ha venido a fortalecer el bloque de la investidura de Sánchez justo cuando está más acorralado por su desastrosa gestión de la crisis sanitaria, económica, social e institucional" y ha afirmado que en cambio el PP "está centrado en los ciudadanos y en sus problemas".

En el marco de una rueda de prensa con diputados y senadores nacionales, la diputada ha remarcado que "desde el PP conjugamos una crítica seria, racional y fuerte, frente a un Gobierno que ha colocado a España en los peores índices sanitarios, económicos y sociales". Borrego ha incidido en que "solo las autonomías del PP están trabajando de manera constructiva y colaborativa, con un proyecto para llevar soluciones a los ciudadanos, como lo está demostrando Fernando López Miras".

Además, ha dicho que "España necesita un liderazgo basado en un proyecto que dé soluciones a los problemas reales de los españoles, como el que encabeza Pablo Casado: con un plan sanitario, jurídico y económico que le estamos ofreciendo a Sánchez desde hace seis meses", ha incidido.

"Los españoles tienen que saber que los números no daban para echar a Sánchez, no se podía jugar con las esperanzas e ilusiones y no había posibilidad de ganarla; decir no, es decir no a Sánchez e Iglesias", ha insistido la diputada nacional, que ha dicho que la oposición se debe liderar "ofreciendo la alternativa creíble que ofrece el PP y no puede ser liderada desde la ruptura, el populismo o la demagogia".

Borrego ha defendido, al igual que ayer hizo Casado, que "el PP no quiere ser otro partido del miedo, de la ira, la bronca o la manipulación, sino que el PP es el partido de la libertad, de las leyes, de la convivencia, del progreso, que defiende Europa, de las autonomías y el municipalismo".

Además, la diputada se ha mostrado convencida de que "Casado marca el camino de cómo se debe hacer la oposición, liderando la rebelión de los alcaldes, derrotando al Gobierno en los tribunales por su indolencia en la pandemia, o doblando el pulso a Sánchez en Europa por el golpe a la justicia".

Este jueves se dejó claro que "el PP no va a poner los coros ni la segunda voz al proyecto de ruptura de España, ni por la izquierda ni por la derecha", ha recalcado la parlamentaria 'popular', y ha dicho que "el PP hará todo lo posible para que la sensatez y la solvencia se abran paso entre los dos extremos y se recupere la libertad y prosperidad que el Gobierno de Sánchez ha degenerado".

Y ha subrayado que "somos capaces de sumar y unir y así lo hemos demostrado en los últimos procesos electorales como en el País Vasco, por lo que vamos a seguir en esta línea".