La CARM aumenta las ayudas para acercar el empleo a personas con discapacidad hasta superar los 1,5 millones de euros

El Programa 'Empleo Con Apoyo' Está Destinado A Impulsar La Inserción Laboral De Personas Con Discapacidad - CARM

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha abierto una segunda convocatoria del programa 'Empleo con Apoyo', dotada con un total de 305.600 euros. La partida global destinada a este programa, especializado en la inserción laboral de las personas con discapacidad, aumenta tras esta ampliación hasta alcanzar 1.555.600 euros.

La directora general del SEF, Pilar Valero, destacó que "avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo pasa por ofrecer a las personas con discapacidad oportunidades reales para acceder a un empleo y desarrollar su talento".

"En este proceso, el acompañamiento de profesionales especializados es fundamental para facilitar su incorporación a las empresas, favorecer su adaptación al puesto y contribuir a que puedan mantener su empleo a largo plazo", ha añadido.

Y es que, se estima que alrededor de 4.000 personas con discapacidad podrán beneficiarse de la atención que ofrece este programa del SEF, cuya metodología se basa en técnicas de búsqueda de empleo adaptadas a cada perfil, orientación laboral individualizada y un seguimiento continuo en el proceso de incorporación al puesto. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 6 de noviembre a través de la sede electrónica de la Comunidad.

Esta partida, financiada por el Servicio de Empleo Estatal, se suma a los 900.000 euros de estas subvenciones convocadas el pasado mes de mayo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y destinadas a que las entidades sin ánimo de lucro puedan contratar a técnicos especializados para apoyar a personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad sensorial antes y durante su incorporación al mercado laboral ordinario.

Con esta ampliación del crédito, la inversión total destinada al programa 'Empleo con Apoyo' alcanza los 1.205.600 euros con los que se espera que alcanzar los 66 profesionales especializados en este acompañamiento.

ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

La convocatoria lanzada el pasado mes de mayo también incluyó también las subvenciones del programa de 'Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral (GOIL)', dotado con 350.000 euros. Esta segunda línea permite a las entidades sin ánimo de lucro sufragar los costes laborales de especialistas en intermediación y prospección del mercado de trabajo que atienden a personas con discapacidad física con un grado reconocido igual o superior al 65 por ciento.

En este caso, los 11 técnicos especializados contratados a través de esta herramienta atenderán a cerca de 1.100 personas con discapacidad física u orgánica. Ambos programas se enmarcan en el plan de medidas que el SEF desarrolla para impulsar el acceso al empleo de este colectivo a través de formas innovadoras de inserción laboral que abarcan técnicas de búsqueda de empleo y de orientación laboral, acompañamiento a la inserción y ayudas al empleo.