La CARM destaca la aportación de la Granja Docente Veterinaria a la formación y la investigación en su 25 aniversario

Acto conmemorativo del aniversario de la Granja Docente de Veterinaria de la UMU - CARM

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma destaca la importante aportación realizada por la Granja Docente Veterinaria de la Universidad de Murcia "a la formación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento al sector ganadero y agroalimentario" durante los 25 años transcurridos desde su inauguración.

Así lo afirmó el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante el acto conmemorativo de aniversario celebrado hoy en la instalación de la Universidad de Murcia, en el que intervino junto al rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli.

Estas instalaciones, ubicadas en una parcela de 16 hectáreas de la antigua finca La Molineta, en Guadalupe, "han servido para el aprendizaje, la innovación y la colaboración de miles de alumnos de los grados de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero, sobre todo, han formado a excelentes profesionales a través de una formación eminentemente práctica, sin la que no podría entenderse nuestra profesión", apuntó Vázquez, egresado de la primera promoción de la Facultad de Veterinaria, cuya secretaría ostentó entre 1995 y 1999, y catedrático de la misma en Medicina y Cirugía Animal.

El consejero también resaltó "el dinamismo y flexibilidad" de la formación impartida en la granja, "que se ha ido adaptando en parte a las necesidades de la Región". En este sentido, ha destacado "la capacidad de las instalaciones para conectar la formación universitaria con las necesidades del tejido productivo regional".

La Facultad, que se sitúa entre las 35 mejores del mundo y entre las tres primeras a nivel nacional, reúne actualmente a 805 estudiantes en el conjunto de sus titulaciones. De ellos, 540 cursan el Grado en Veterinaria, que incorpora a 90 alumnos cada año.

La oferta formativa incluye también el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y los másteres en Biología y Tecnología de la Reproducción de Mamíferos y en Nutrición, Tecnología y Seguridad Alimentaria. En el curso 2027/2028, volverá asimismo a impartirse el Máster en Gestión de la Fauna Silvestre, que ampliará las oportunidades de especialización.

La actividad investigadora de la Granja Docente Veterinaria abarca ámbitos como la reproducción animal, la sanidad, la nutrición y el bienestar animal. Estos trabajos permiten avanzar en la mejora de las explotaciones, la seguridad alimentaria y el uso responsable de los recursos, además de facilitar la aplicación del conocimiento científico en el sector.

LARGA TRAYECTORIA

Juan María Vázquez también puso el acento en "la larga trayectoria histórica" de la finca, que fue adquirida en 1927 por la Diputación Provincial para convertirse en la Estación Pecuaria Regional.

Tras pasar por la gestión del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) o el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), la Comunidad cedió en 1995 los terrenos a la Universidad de Murcia y, en julio de 1997, se puso la primera piedra de la instalación, la cual fue inaugurada el mayo de 2001.

"Lo que esta granja representa es, ante todo, una firme apuesta por la excelencia docente", destacó el consejero durante el acto, que también sirvió para homenajear al que fuera presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Ángel Vicente Sarmiento, con el descubrimiento de una placa; y a los distintos docentes y trabajadores tanto de la UMU como de las empresas externas que colaboran en la actividad de la granja.

El consejero se sumó al reconocimiento a los distintos directores del Consejo Rector de la Granja Veterinaria entregando una placa al profesor Juan Orengo Femenía, su actual responsable desde julio del 2022. "Este aniversario reconoce lo construido y nos recuerda que seguir mejorando las instalaciones y reforzar la investigación es la mejor forma de agradecer el esfuerzo de quienes hicieron posible este proyecto", añadió Vázquez.