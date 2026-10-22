La CARM inicia el proceso para proteger la artesanía y los productos industriales con sello geofráfico europeo

Archivo - La Comunidad inicia el proceso para proteger la artesanía y los productos industriales con sello geográfico europeo - CETEM - Archivo

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha aprobado el decreto que regula en el ámbito territorial regional los procedimientos correspondientes a la fase nacional de inscripción, modificación y anulación de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales de la Región de Murcia.

Este documento supone el primer paso para que la Unión Europea reconozca las indicaciones geográficas de productos de ámbito regional. Una vez superada esta fase autonómica, el procedimiento continúa en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), y finalizará con la concesión y registro de este distintivo por parte de la Comisión Europea.

El decreto desarrolla las disposiciones generales para acreditar los productos como indicaciones geográficas, como por ejemplo los requisitos que deben cumplir dichos productos, los controles para garantizar el respeto a los derechos de propiedad industrial o los órganos y entidades colaboradoras de verificación de los productos artesanales e industriales.

En cuanto a la definición, el texto recuerda que las indicaciones de procedencia son un signo distintivo de carácter geográfico utilizado para singularizar aquellos productos que deben su calidad exclusiva o primordial al lugar en el que se producen y elaboran.

Así, el reconocimiento de una indicación de procedencia crea derechos de propiedad industrial colectiva para los nombres de productos cuyas cualidades están especialmente ligadas a una determinada área de producción y al saber hacer de los productores.

En cuanto a los criterios para que un producto artesano o industrial pueda acogerse a la protección como indicación geográfica, el decreto establece tres requisitos: que sea originario de un lugar, comarca o zona de la Región de Murcia; que su calidad, renombre u otra característica determinada se pueda atribuir fundamentalmente a su origen geográfico y que al menos una de sus fases de producción tenga lugar en la zona geográfica definida.

El texto recuerda además que en la Región de Murcia ya se han declarado como indicación geográfica protegida algunos productos agroalimentarios como el vino, el melón o el melocotón.

El reconocimiento que tramita ahora la Comunidad permitirá que este reconocimiento y su protección alcancen también a otros productos artesanales e industriales como las obras de carpintería y muebles; productos elaborados con fibras naturales (como el yute); productos hechos con cristal; con piedras naturales (como el mármol); con barro; porcelana; cerámica; pieles o textiles variados.

La protección a través de las indicaciones geográficas tiene un impacto positivo en el territorio de donde proviene el producto, ya que son parte de la identidad local y del patrimonio cultural de una zona.

El registro en la Unión Europea como indicación geográfica, además, contribuye a incentivar la economía, ya que potencia y reconoce a las empresas, en especial a las pymes, autónomos y a las asociaciones de profesionales.

El decreto destaca también que este reconocimiento impulsa la creación de empleo, ayuda a difundir la calidad de los productos y ofrece una garantía de confianza a los consumidores y usuarios.