La CARM invita a conocer el mundo de los murciélagos durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología

Estand 'Murciélagos: los guardianes de la noche' en la Secyt26. - CARM

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Ciencia y la Tecnología 'Secyt26' cuenta durante todo este fin de semana con el estand 'Murciélagos: los guardianes de la noche', una propuesta de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática que acerca al público algunas de las características más singulares de estos mamíferos y su importancia para los ecosistemas.

El espacio, que puede visitarse hasta mañana domingo, propone interactuar y adentrarse en el mundo nocturno de los murciélagos para conocer cómo consiguen desplazarse con escasa luz, de qué manera localizan su alimento y qué mecanismos utilizan para orientarse.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, explicó que "el objetivo es acercar estos animales a la ciudadanía desde el conocimiento científico y ayudar a desmontar algunas de las falsas creencias que todavía existen sobre ellos".

Y es que, los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de desarrollar un vuelo activo y muchas de sus especies utilizan la ecolocalización, un sistema basado en la emisión y recepción de sonidos, para desplazarse y localizar presas en la oscuridad. En la Región de Murcia desempeñan además una función relevante en el control natural de insectos y en el equilibrio de los ecosistemas.

Torres señaló que "conocer cómo viven, cuáles son sus refugios y qué función cumplen en la naturaleza es también una forma de favorecer su conservación", y añadió que "la Semana de la Ciencia ofrece un marco especialmente adecuado para despertar la curiosidad hacia especies que habitualmente resultan difíciles de observar".

UNA CAMPAÑA PARA CONOCER Y CONSERVAR A LOS MURCIÉLAGOS

El estand se integra en la campaña 'Murciélagos: los guardianes de la noche', dirigida a sensibilizar sobre la importancia de estos animales y a fomentar comportamientos respetuosos con la fauna silvestre. La iniciativa combina contenidos de divulgación ambiental con actividades destinadas a acercar al público el conocimiento científico sobre estas especies.

Dentro de esta labor divulgativa se han preparado materiales específicos, entre ellos folletos, carteles y un cuadernillo de pasatiempos, que también pueden consultarse y descargarse a través de la página web de MurciaNatural.

"La curiosidad es muchas veces el primer paso para conocer mejor la naturaleza. Queremos que quienes pasen por el estand se detengan, observen y descubran unos animales que forman parte de nuestro patrimonio natural y que, pese a su discreta presencia, tienen mucho que enseñarnos", añadió Inmaculada Torres.

La campaña también pone el foco en el trabajo de conservación que se desarrolla en los Espacios Naturales de la Región de Murcia y en la importancia de implicar a la ciudadanía en esta tarea. La sensibilización, el conocimiento científico y la participación social son herramientas esenciales para favorecer una relación más respetuosa con el patrimonio natural de la Región.

En lo que va de año, ya han participado más de 1.700 personas en las actividades programadas, entre las que destacan una exposición itinerante que ya ha pasado por los Centros de Visitantes de Sierra Espuña, Calblanque, El Valle y Sierra de la Pila, y que actualmente se encuentra instalada en el Punto de Información Monte Arabí de Yecla; talleres de cajas nido en las Salinas de San Pedro, o actividades con centros escolares.

La participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia supone ampliar el rango de acción a unas 1.200 personas más. Las actuaciones de la campaña cuentan con la cofinanciación de fondos FEDER de la Unión Europea.