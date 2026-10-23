La CARM reduce un 41,3% las personas que esperan la valoración de la dependencia en el último año

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reducido un 41,3 por ciento las personas que esperan la valoración de la dependencia en el último año y en 61 días el tiempo medio para obtener el reconocimiento del grado. Esto, en un contexto de alto crecimiento de la demanda, ya que las solicitudes han aumentado cerca de un 5 por ciento.

"Es el resultado del refuerzo constante del sistema de atención a la dependencia por parte del Ejecutivo murciano, que ha permitido mejorar los tiempos de valoración y aumentar el número de personas que reciben efectivamente una prestación o un servicio", destacan desde el gobierno regional.

De esta forma, cuentan con una prestación efectiva 4.744 personas más que hace un año, y el número de beneficiarios con derecho a prestación ha ascendido a 60.166. Además, el porcentaje de solicitudes pendientes de valoración se ha reducido casi un 45 por ciento, ha pasado del 11,9 por ciento al 6,6.

La Comunidad Autónoma ha asumido la mayor parte de la financiación del sistema, en 2025 aportó más de 270 millones de euros, el 75,3 por ciento de la financiación total, frente al 24,6 por ciento aportado por Gobierno central.

A este esfuerzo se suman nuevas medidas para ampliar las plazas residenciales y de centros de día, apoyar económicamente a las familias y garantizar la continuidad de las entidades que prestan estos servicios. "Una mejora continua del sistema en la Región, facilitando que las personas que necesitan apoyo accedan a los recursos con mayor agilidad", concluyen desde el ejecutivo autonómico.