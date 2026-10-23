Cartagena acoge un fin de semana repleto de ferias y actividades para todos los públicos

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebra este fin de semana diferentes ferias y actividades para todos los públicos. Hasta el 25 de octubre, se ha programado con la Feria de Adopciones de Animales en el parque de la Rambla, la Feria Cartagena sin gluten en la plaza San Francisco o el XXV Encuentro Interasociativo Juvenil de Cartagena y Mercadillo Artesanal Juvenil en Los Juncos.

Además, el auditorio El Batel acogerá durante todo el fin de semana diferentes espectáculos de flamenco, la ópera La flauta mágica, fusión de música electrónica y orquesta sinfónica con DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra.

El teatro también será protagonista en el Teatro Circo Apolo de El Algar con la representación de Qué difícil es, una comedia que invita al público a reírse de las dificultades de la vida y, al mismo tiempo, a reflexionar sobre los miedos

Toda la información detallada de la oferta de ocio está disponible en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es; así como en la agenda de actividades culturales de octubre a diciembre (adjunta a esta noticia), que ha sido elaborada por el Ayuntamiento.

A las actividades que ya han comenzado este viernes, se les suma este sábado la Fiesta del Deporte iSportFest en Cartagena, de 9.00 a 14.00 horas, en diferentes ubicaciones como explanada del Puerto. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena.

Bajo el lema 'Ponte las zapatillas', la jornada está diseñada para toda la ciudadanía, integrando a familias de todas las generaciones, personas con discapacidad, mayores y colectivos vulnerables a través de experiencias empáticas y adaptadas.

También la Feria de adopciones de perros y gatos, de 10.00 a 18ñ30 horas, en el Parque de la Rambla. La actividad, aplazada a esta semana por la previsión meteorológica de la pasada semana, está organizada por el departamento municipal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con ANIMUR y las asociaciones de protección animal del municipio.

El XXV Encuentro Interasociativo Juvenil de Cartagena y Mercadillo Artesanal Juvenil, de 10.00 a 20.00 horas, se celebra en el Parque de los Juncos. Juventud del Ayuntamiento impulsa una nueva edición del evento, que reunirá a las asociaciones y entidades juveniles del municipio en una jornada llena de talleres, actividades y propuestas abiertas a todos los jóvenes, con el objetivo de dar a conocer sus proyectos y fomentar la participación y el asociacionismo juvenil.

Por otro lado, la Jornada contra el cáncer de mama se celebrará, desde las 10.00 horas, con la 'marcha rosa' y continuará a las 11.00 horas con la recepción de las autoridades en el Palacio Consistorial. Desde las 11.30 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá una cadena solidaria de cojines para personas con linfedema, caricaturas solidarias a cargo de María Ángeles, el espacio de cuidado personal 'Un momento para ti', con Mary Kay, y un taller de globos para menores. Consulta todas las actividades en Agenda Ciudad.

Asimismo, la XII TimonCap Costa Cálida 2026 se celebrará, desde las 10.00 horas, en Cabo de Palos. Se trata de una de las travesías a nado de aguas abiertas más emblemáticas de la Región de Murcia, organizada por el Club Natación Máster Murcia. Con salida desde el puerto de Cabo de Palos y meta en la playa de Levante, los participantes recorrerán un espectacular circuito de 3,5 km.

A ello, hay que sumar la ruta guiada 'El profundo Peral', a las 10.30 horas desde la Casa Isaac Peral, que dará a conocer la vida de uno de los grandes innovadores de la ingeniería naval del siglo XIX. La visita finaliza en un paseo en barco y es necesario comprar las entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es.

La actividad familiar 'Ven al teatro. Soy romano', a las 11.00 horas, en el Museo del Teatro Romano, propone conocer a través de una visita cómo era el edificio teatral y su precedente griego. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es.

La feria 'Cartagena sin gluten', de 11.00 a 15.00 horas, en la plaza San Francisco, ofrece ponencias, show cooking y stand gastronómicos para saborear la cocina apta para celíacos e intolerantes; mientras que el Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia), a las 12.30 horas, se celebrará en el Museo Histórico Militar de Cartagena (Parque de Artillería).

El flamenco tendrá dos citas, por un lado 'Las Minas Tour', a las 20.30 horas, en el auditorio El Batel; y el baile de Pedro Córdoba, a las 21.00 horas, en el restaurante Mare Nostrum.

Finalmente, la obra 'Qué difícil es', a las 21.30 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar, podrán el punto y final a una jornada de sábado repleta de actividades. La propuesta teatral propone un viaje escénico en el que conviven la comedia, el drama, el teatro gestual, las marionetas y las sombras chinescas.

ACTIVIDADES DEL DOMINGO

La Carrera Solidaria Pozo Estrecho y La Palma en Marcha Contra el Cáncer, a las 9.30 horas, tendrá salida y meta en la Loma de Pozo Estrecho. La jornada contará con una prueba absoluta de 6 kilómetros, que los asistentes podrán completar corriendo o caminando, además de carreras infantiles de 800 y 1.600 metros pensadas para fomentar la participación de toda la familia.

Por su parte, el X Encuentro de Mujeres Rurales se celebrará, desde las 11.00 horas, en el polideportivo de Galifa. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, está co-organizado por las Asociaciones de Mujeres de Galifa y de El Portús.

También habrá una ruta guiada 'Del Teatro a la Domus del Pórtico', a las 11.00 horas, desde el Museo del Teatro Romano. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y, al salir del monumento, la actividad continuará hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

Y otra con paseo en barco Cartagena romana y mediterránea, a las 11.30 horas, desde el Museo del Teatro Romano. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano, donde se reflejó el poder de Roma en Carthago Nova para continuar por el Museo Foro Romano Molinete, donde se encuentran las Termas del Puerto, Edificio del Atrio, el Santuario de Isis y el foro colonial con la Curia.

Asimismo, tendrá lugar la Convivencia vecinal Vista Alegre 2026, a partir de las 11.00 horas, en la pista polideportiva de la Barriada; el X edición Certamen Nacional Microteatro en el Teatro Circo Apolo, desde las 18.00 horas; y el espectáculo de humo 'El raro de los 90' de David Domínguez, a las 18.30 horas, en el auditorio El Batel.