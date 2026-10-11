Cartagena acoge el XXVI Encuentro Nacional de Familias de Down España

La recepción ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y otros representantes institucionales - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Plaza del Ayuntamiento ha acogido este sábado 10 de octubre la recepción institucional a los participantes del 26º Encuentro Nacional de Familias de Down España, organizado junto a Fundown, y que reúne en la Región de Murcia a familias y personas con síndrome de Down procedentes de distintos puntos de España.

Durante el encuentro, la presidenta de Fundown, Rosario Peñalver, ha explicado que el programa combina espacios de convivencia con talleres de análisis e intercambio de experiencias entre las familias.

Por su parte, la presidenta de Down España, Mar Rodríguez Crespo, ha recordado que la primera edición de esta iniciativa asociativa se celebró en la Región de Murcia y ha destacado el significado de regresar a este territorio en la vigesimosexta edición.

La recepción ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y otros representantes institucionales. Tras el acto, los participantes pudieron asistir al concierto de la Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina, celebrado en la misma plaza con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

La actuación forma parte de la programación organizada en Cartagena del 8 al 12 de octubre, que incluye conferencias, exposiciones, actuaciones musicales, danza, encuentros empresariales y actividades tradicionales iberoamericanas.