Cartagena moviliza más de 16,2 millones de euros en obras, servicios sociales y contratos municipales

Reunión de la Junta de Gobierno local - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, reunida bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado este miércoles diversas actuaciones relacionadas con infraestructuras, servicios sociales y programación cultural que suman más de 16,2 millones de euros, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

Entre los asuntos figuran la continuidad de las inversiones en seguridad vial, la financiación de los servicios sociales de atención primaria, la contratación del servicio de limpieza de edificios municipales y la ejecución de obras para mejorar las redes de abastecimiento de agua y de recogida de aguas pluviales.

En materia de infraestructuras, la Junta de Gobierno ha dado conformidad a dos proyectos de renovación de las redes de agua y saneamiento, financiados con cargo al Fondo de Agua y Alcantarillado gestionado por la concesionaria del servicio.

El primero contempla la renovación de las infraestructuras de agua potable en la zona oeste de Cabo de Palos, con una inversión de 148.140,36 euros y un plazo de ejecución de un mes, mientras que el segundo permitirá instalar una nueva red de pluviales e imbornales en la calle Acuario de La Palma, con un presupuesto de 63.245,28 euros y el objetivo de solucionar los problemas de encharcamiento.

Asimismo, la Junta ha aprobado una adenda al convenio con la Comunidad Autónoma para las obras de mejora de la seguridad vial en las travesías del municipio. La modificación amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2028 y la vigencia del convenio hasta el 30 de septiembre de ese mismo año.

La subvención, de 3.888.515,44 euros, se mantiene sin cambios, y la ampliación responde a las demoras en la obtención de permisos y autorizaciones de otros organismos.

En el ámbito social, la Junta ha aceptado asimismo la financiación destinada al mantenimiento y funcionamiento de los centros de Servicios Sociales de Atención Primaria durante 2026.

El coste total del proyecto asciende a 2.568.509 euros, de los que la Comunidad y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aportan conjuntamente 1.926.382 euros, mientras que el Ayuntamiento asume los 642.127 euros restantes.

Esta financiación sostiene la estructura de los centros, con el compromiso de mantener 84 puestos de trabajo, entre trabajadores sociales, educadores y psicólogos, entre otros perfiles.

Además, el proyecto contempla destinar al menos 92.489,77 euros a ayudas económicas directas para familias en riesgo de exclusión social, destinadas a cubrir necesidades como alimentación, suministros y vivienda.

El equipo de Gobierno también ha aceptado una subvención de 171.238,08 euros destinada a implantar o reforzar los equipos de atención a la infancia y la familia en los Servicios Sociales de Atención Primaria.

La financiación permitirá contratar a cuatro educadores sociales y un psicólogo, además de desarrollar acciones formativas. La previsión es que las actuaciones beneficien a unos 2.300 menores y 500 adultos.

Por otra parte, se ha aprobado el proyecto para aceptar una subvención autonómica de 35.014,67 euros destinada a inversiones en los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI).

La Junta de Gobierno ha aprobado la tramitación anticipada del gasto plurianual correspondiente al servicio de limpieza de edificios municipales, por un importe de 9.377.937,96 euros.

El ajuste del calendario presupuestario permitirá adaptar la planificación económica al retraso en el inicio del contrato, pendiente de la resolución de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El compromiso de gasto corresponde a los ejercicios 2027 y 2028 y queda condicionado a la existencia de crédito en los respectivos presupuestos municipales.

En el área educativa, la Junta ha aprobado la modificación y adaptación del Plan Municipal de Actuación, Prevención y Seguimiento del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Educativo Temprano, así como de su reglamento interno y protocolo de intervención.

La actualización adapta estos instrumentos a la normativa regional publicada en enero de 2025 y no supone un incremento del gasto público, ya que se desarrollará con los medios existentes. El documento deberá elevarse posteriormente al Pleno para su aprobación definitiva.

En el ámbito cultural, se ha aprobado una modificación presupuestaria de 36.000 euros para los festivales La Mar de Músicas y Cartagena Jazz Festival, con 25.000 euros destinados al primero y 11.000 euros al segundo. Esta dotación permitirá ejecutar la subvención concedida por la Secretaría de Estado de Cultura, compensada con el correspondiente ingreso y sin afectar a la estabilidad presupuestaria.

Además, la Junta ha aprobado un convenio de patrocinio para la 45ª edición del Cartagena Jazz Festival, que se celebrará del 28 de octubre al 15 de noviembre. La empresa cederá cinco vehículos, tres turismos y dos furgonetas para apoyar la producción del festival.

A cambio, el Ayuntamiento incluirá la marca del patrocinador en los materiales promocionales y desarrollará acciones de difusión, entre otras contraprestaciones. El convenio no implica una aportación económica directa municipal.