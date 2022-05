Cartagena recibirá de media a 1.000 cruceristas al día durante el mes de mayo

CARTAGENA (MURCIA), 1 May. (EUROPA PRESS) -

El mes de mayo se estrena en Cartagena con una triple escala de cruceros, en un adelanto de lo que va a suponer este mes para la llegada de pasajeros a bordo de estos barcos, que dejarán una media diaria en la ciudad de 1.000 cruceristas, "una cifra histórica de pasajeros que son clientes para nuestro comercio, hostelería y para nuestra red de museos", ha dicho la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Este 1 de mayo recala en Cartagena el crucero más grande del mundo, el 'Wonder of the seas', que trae a 4.000 pasajeros a bordo. "Con este buque estrenamos un gran mes de tráfico de cruceros, con 27 escalas y 33.500 pasajeros a bordo", contando la triple escala de hoy y otras siete dobles escalas previstas.

"Además, serán ocho los cruceros que nos visiten por primera vez en la terminal Juan Sebastián Elcano", ha añadido. Un tipo de turismo que, según la alcaldesa, supone un complemento al otro turismo que llena hoteles por ser destino cultural y como ciudad del deporte.

Arroyo ha destacado los buenos datos que está dejando en 2022 el tráfico de cruceros, como resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para convertir a Cartagena en destino seguro, y al contar con una amplia oferta turística justo al bajar del barco, algo que es muy valorado por el turista y las navieras.

"Gracias a la confianza en los momentos más duros de la pandemia hemos conseguido ser un destino seguro, fruto del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, que ha realizado una gran labor de promoción comercial. También contamos con una alta valoración de los cruceristas cuando recalan en nuestra ciudad", sostiene Arroyo.

En los cuatro primeros meses del año, el Puerto de Cartagena ha recibido un total de 52 barcos y más de 41.000 pasajeros a bordo, con seis primeras escalas, cuatro dobles y una triple. La llegada de cruceristas durante los meses de invierno ha sido importante, dando lugar a que Cartagena se posicione como puerto 'winterless', lo que supone romper la estacionalidad turística. Este año se esperan 218 escalas y 250.000 pasajeros.