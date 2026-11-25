Lectura del manifiesto del 25N - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha dado lectura al manifiesto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmando el compromiso del municipio con la prevención y el apoyo a las víctimas y a sus hijos e hijas.

"Archena muestra su solidaridad y apoyo a todas las mujeres que, en nuestro municipio y en España, sufren violencia de género", ha manifestado Fernández, quien ha recordado que el CAVI de Archena ha atendido a 70 mujeres en lo que va de año. La alcaldesa ha señalado que, pese a los años de trabajo y concienciación, "todavía queda mucho camino por recorrer para erradicar esta lacra", han informado desde el Consistorio.

Este año, el manifiesto ha puesto el foco en la violencia digital, con conductas como el control de contraseñas y ubicaciones, el acoso en redes sociales o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En este contexto, Fernández ha reclamado "sanciones y sentencias ejemplares" para quienes ejercen violencia de género en cualquiera de sus ámbitos, así como una educación desde la infancia.

La alcaldesa ha destacado también la educación en igualdad y respeto desde edades tempranas como una herramienta fundamental para prevenir la violencia de género, enseñando a identificar las conductas de control y a evitar su normalización, tanto en las relaciones personales como en el entorno digital.

La lectura ha culminado una semana de actividades organizada por la concejalía de Igualdad, con la colaboración de colectivos y asociaciones. La alcaldesa ha valorado positivamente su desarrollo y ha agradecido la implicación de la sociedad archenera en la sensibilización y el apoyo a las víctimas.

El acto ha concluido con un mensaje firme, 'Archena alza la voz: ninguna mujer sola, ninguna violencia silenciada'.