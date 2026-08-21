El Centro de Restauración entrega del último lote de obras de la Fundación Adela Barba al MUBAM

FOTO: Algunas de las obras de la colección Adela Barba que ya se muestran en el Museo de Bellas Artes tras su restauración - CARM

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM) entregará el próximo mes de septiembre al Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) el último lote de obras restauradas pertenecientes a la Fundación Adela Barba, con lo que culmina uno de los proyectos de conservación artística más relevantes desarrollados en los últimos años por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

Con esta actuación concluye la recuperación integral de una de las colecciones artísticas más importantes incorporadas al patrimonio cultural regional, cuyos fondos pasarán a formar parte de la colección expositiva del MUBAM gracias al convenio suscrito con la Fundación Adela Barba, han informado desde el Gobierno regional.

Entre las obras restauradas figuran piezas de destacados autores nacionales e internacionales como José Vergara, Gregorio Bausá, Matías de Arteaga y Alfaro, Juan Ribalta, Gaspard Dughet, Filippo Lauri, Hyacinthe Collin de Vermont y Antonio Calza, que enriquecen notablemente la oferta artística del museo murciano.

También se incorporará obras como la Santa María Egipciaca, de José de Ribera, o la Ascensión, de Giulio Cesare Procaccini, que reforzarán sus colecciones permanentes.

TRES AÑOS DE TRABAJO

Durante los tres últimos años, más de una decena de profesionales del Centro de Restauración han trabajado en la recuperación de este conjunto artístico, para devolver a las obras su cromatismo original y mejorar notablemente su estado de conservación.

Los trabajos también han permitido importantes descubrimientos, como la aparición de la pintura 'Venus con Adonis y Cupido', de Joss de Momper, que permanecía oculta bajo una composición de temática religiosa añadida con posterioridad, un hallazgo de gran interés desde el punto de vista histórico y artístico.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha señalado que "la culminación de este proyecto supone un nuevo hito para el Centro de Restauración de la Región de Murcia y evidencia el compromiso del Gobierno regional con la conservación y difusión del patrimonio artístico. Gracias al trabajo realizado durante estos años, una colección excepcional podrá contemplarse en el Museo de Bellas Artes de Murcia en las mejores condiciones de conservación y disfrute para la ciudadanía".

Conesa ha destacado que "el CRRM vuelve a demostrar la excelencia de sus profesionales y su capacidad para afrontar intervenciones de enorme complejidad técnica, contribuyendo a que obras de extraordinario valor histórico y artístico puedan seguir formando parte del patrimonio común de todos los murcianos".