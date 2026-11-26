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MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha dado luz verde a tres subvenciones, por un importe global de 419.150 euros, a las tres universidades de la Región de Murcia para complementar durante 2026 las ayudas del programa Erasmus+ y favorecer la movilidad internacional de sus estudiantes.

Así, la Universidad de Murcia (UMU) recibirá 309.000 euros; la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), 55.550 euros; y la Universidad Católica San Antonio (UCAM), 54.600 euros. El alumnado participante en el programa será el destinatario final de estas ayudas complementarias.

Las subvenciones permitirán apoyar las distintas modalidades de Erasmus+ Estudios, Erasmus+ Prácticas y movilidad internacional con terceros países, contribuyendo a financiar las estancias de los estudiantes seleccionados por cada universidad.

La actuación tiene como finalidad favorecer la movilidad universitaria y facilitar que los estudiantes puedan completar su formación en universidades de la Unión Europea y de otros países participantes en Erasmus+, potenciando el intercambio de conocimientos.