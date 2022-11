Cientos de personas se manifiestan para protestar por el Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia

Denuncian la hipocresía del "proyecto de la pintura", basado "en pintar unos carriles de verde, otros de rojo y poner negros a los vecinos"

MURCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han secundado este sábado la marcha organizada de forma conjunta por los colectivos 'Cierran mi barrio', SOS Vistabella', 'Espinardo Colapsado' y 'Asociación Mercado de Verónicas' para mostrar su rechazo al Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia y a que se les imponga "sin que haya sido consensuado con vecinos y comerciantes".

La marcha, que ha partido de El Rollo a las 19.00 horas y finalizará en la Avenida de la Libertad con la lectura de un manifiesto, llega tras más de un mes de movilizaciones diarias en el Puente Viejo y la recogida de más de 1.000 firmas en Espinardo y 10.000 en El Carmen.

En ese manifiesto conjunto, denuncian "la hipocresía del proyecto de la pintura, un proyecto basado en pintar unos carriles de verde, otros de rojo y poner negros a los vecinos".

Hay que destacar que se trata del primer acto conjunto de estos colectivos, que lamentan "que no se haya variado una sola coma de sus proyectos ni se ha incorporado ninguna aportación vecinal a los mismos".

Del mismo modo, vuelven a reiterar su solicitud de que se realice un simulacro antes del inicio de las obras.

Uniendo sus voces buscan que el Ayuntamiento de Murcia les escuche antes de iniciar las obras y diseñe el futuro de sus barrios con las personas que viven, trabajan y disfrutan de ellos.

En concreto, critican que se venda como peatonal un proyecto que elimina aceras en Espinardo y las recrece 10 centímetros, o que se venda como verde un plan que, "no sólo no incluye la plantación de ningún árbol, sino que los elimina en cada uno de los barrios, como puede comprobarse en El Carmen (C/ Industria), Espinardo (C/ Mayor) y Vistabella (Avenida de la Fama)".

Reivindican también que se les ofrezcan alternativas, "porque no pueden eliminarse 1.400 plazas de aparcamiento con la promesa de unos disuasorios antes de las obras y que a día de hoy ni siquiera haya terrenos, ubicación o proyecto".

RETAN AL AYUNTAMIENTO A QUE HAGA UN SIMULACRO PREVIO

Los colectivos han vuelto a retar al Ayuntamiento a realizar un simulacro de su plan durante una semana, con la restricción de tráfico y la eliminación de plazas de aparcamiento que conlleva, con la promesa de disolverse y apoyar el proyecto si es un éxito y la petición de que el Ayuntamiento se siente con los vecinos para mejorarlo si es un caos.

La marcha de hoy, indican, "trata de algo tan sencillo como pedir que se escuche a los vecinos de Espinardo que piden que su calle Mayor no se convierta en una carretera de Alcantarilla sin aparcamientos, árboles ni aceras y con el doble de carriles de circulación para que siga siendo el corazón del pueblo, por donde se pasea, compra y se toman algo, porque no es de recibo acabar con todo eso para que los autobuses ganen menos de un minuto".

También de que en Vistabella, un barrio en el que faltan aparcamientos porque no hay garajes, "no se pueden eliminar 300 plazas sin dar alternativas ni tener en cuenta que tienen al lado el Reina Sofía, un hospital con casi 2.000 empleados y una cantidad enorme de pacientes al que será más difícil llegar porque eso puede tener consecuencias graves en caso de emergencia".

Y por supuesto tiene mucho que ver con el Barrio del Carmen, el Barrio que no quiere quedar aislado de Murcia y lleva más de un mes de movilizaciones diarias denunciando su cierre por la eliminación de sus principales accesos: el Puente Viejo y la autovía, desde donde el acceso se reduce a un único carril que tendrá que dar toda la vuelta al barrio para llegar al corazón del mismo, y donde su comercio, sin accesos ni aparcamientos está condenado a la desaparición en favor de los centros comerciales.

Todo esto, añaden, "se hace a pesar de las advertencias de la Policía Local sobre el riesgo que suponen las calles de un solo carril en caso de emergencia".

"Lamentablemente, el Ayuntamiento de Murcia no está dispuesto a cambiar una coma de sus proyectos, algo que también están sufriendo los placeros de Verónicas, a los que se quiere desterrar a una carpa en lugar de hacer las obras con ellos dentro como piden, y una vez más, lo hacen sin consultar con los principales afectados, sin darles información suficiente y sin tener en cuenta sus alternativas", añaden en su manifiesto.