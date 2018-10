De la Cierva: "Estamos en la obligación de intentar un nuevo sistema de financiación; no queremos tiritas para Murcia"

Publicado 26/06/2018 12:58:31 CET

26 Jun.

El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, ha sostenido este martes que "estamos en la obligación legal y moral de intentar un nuevo sistema de financiación" autonómica, y ha defendido que Murcia merece quedar "saneada".

La decisión de Pedro Sánchez de afirmar que en dos años no da tiempo a reformar el sistema de financiación "ha sorprendido a todos, a propios y a extraños", incluso "del propio partido del presidente que han salido públicamente diciendo que no entienden lo que estaba diciendo y que los trabajos están muy avanzados".

Y es que, ha señalado el consejero, "hay un informe objetivo del Comité de expertos, por primera vez en 40 años, que asumimos casi el conjunto de las comunidades autónomas", y sobre eso, "hemos llegado hacer las pertinentes alegaciones", lamentando la "la cabezonería y tocidez" del presidente, y que se diga que no da tiempo.

A su parecer, "no es que no de tiempo, es que no quiere hacerlo; da tiempo sobradamente". Tras lo que ha asegurado que desde el Gobierno regional "seguiremos exigiendo que, por lo menos, lo intentemos".

"Sentémonos en el Consejo de Política, Fiscal y Financiera, el foro legítimo donde tiene que verse y no en la bodeguilla de La Moncloa", ha apostillado Fernando de la Cierva, "en el que todas las comunidades digamos lo que tengamos que decir sobre este asunto y se pacte un sistema justo, equitativo e igual para cada uno de los españoles".

El consejero de Hacienda ha ironizado, "si Murcia necesita operación, no queremos tiritas, queremos la operación, y que Murcia se quede saneada". SI al final no hay posibilidad de operación, "habrá que buscar la tirita correspondiente, que es mejor que no tener nada" porque "nuestra obligación es defender a los murcianos y que la financiación de la Región esté, al menos, en la media del conjunto de los españoles para poder prestar la sanidad, educación y servicios sociales en condiciones de igualdad".

"Los murcianos son tan españoles como cualquier otro español", ha apostillado, insistiendo en que "al menos, por responsabilidad, habría que intentar un nuevo sistema de financiación".