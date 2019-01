Ciudadanos afirma que la propuesta de crear una Consejería propia para Turismo con sede en Cartagena es suya

Publicado 24/01/2019 16:58:41 CET

La formación lamenta la falta de un Plan Estratégico y una dirección clara para el sector, que ya es el segundo en relevancia

MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha recordado que la propuesta de crear una Consejería propia para Turismo con sede en Cartagena es suya, y la planteó antes del anuncio efectuado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, este jueves en Fitur, según informaron a Europa Press fuentes de la formación naranja.

En concreto, la formación naranja ha manifestado su intención de que el Turismo "cuente con una consejería propia y que además tenga su sede en la que considera principal puerta de entrada y capital cultural de la Región, Cartagena, para lo que estamos impulsando una reforma del Estatuto de Autonomía que lo permita".

Así lo ha explicado el portavoz regional de la formación, Miguel Sánchez, durante su visita a Fitur junto a los diputados nacionales José Luis Martínez y Miguel Garaulet.

"El año pasado recibimos 5,7 millones de turistas y el sector creó 20 empleos diarios, consolidándose como la segunda industria de la Región con un peso por encima del 11% en el PIB, lo que demuestra el enorme potencial turístico que tiene la Región", ha añadido Sánchez.

En este sentido, ha lamentado que "a pesar de ello, no hay un Plan Estratégico para el sector, se cambia demasiado de imagen, la promoción va un poco cada uno por su lado -sobre todo en el ámbito municipal- y en Fitur y otras ferias se echa de menos que no se focalice, que el esfuerzo se disperse y no haya una dirección clara, un objetivo definido".

"Contamos con turismo de sol y playa, pero también cultural, gastronómico y enológico, religioso, de interior, aventura, de deportes y buceo... Pero nos da la impresión de que no hay una dirección estratégica clara y las competencias siempre acaban mezcladas y diluidas en consejerías omnibús", ha destacado Sánchez.

Por su parte, el portavoz de tesen el sector, José Luis Martínez, ha considerado que "no solo en el turismo, sino también en el sector agroalimentario y del transporte" ya que "hablamos de un posible impacto nacional de 4.000 millones de euros, un punto del PIB, que puede suponer un impacto en empleo de miles de puestos de trabajo".

"Además, queda en el aire la situación de los cerca de 20.000 británicos residentes en la Región. Y contemplamos con preocupación una cierta dejadez y falta de previsión tanto por parte del Gobierno regional como el nacional", ha subrayado el diputado.

Martínez también ha lamentado el "hachazo inmisericorde" al que ha sometido el Ejecutivo socialista a la partida de un millón de euros que Ciudadanos consignó en las pasadas cuentas estatales para poner en valor turístico las baterías de costa que circundan Cartagena.

"Demuestran un sectarismo incomprensible, porque esta iniciativa era buena para la Región y para Cartagena en particular, sin importar de quién había partido la iniciativa. Ahora, reduciéndola en un 90% demuestran lo poco que les importaba, nos tememos que solamente porque no era una idea que partiera de sus siglas", ha asegurado el diputado naranja.