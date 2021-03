Ciudadanos apuesta por una política social de ayudas para atajar el problema de la ocupación de las viviendas

Para Cs el derecho a la vivienda y a la propiedad privada no son incompatibles

CARTAGENA (MURCIA), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha dicho apostar por una política social de ayudas para atajar el problema de la ocupación de las viviendas, según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

La Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional ha acogido las comparecencias legislativas del Proyecto de Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las viviendas en la Región de Murcia.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha expresado durante la comparecencia de Antonio Navarro, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que en este sentido "tenemos mucho que aprender de Europa ya que tienen una política social de ayudas".

Molina ha expresado que hay que atajar dos problemas básicos, por un lado, las mafias, y por otro aquellas personas que tienen un problema real de vivienda. "Están los que siguen todos los cauces y la administración no les da una solución y luego los que no los siguen, no podemos tratar las dos situaciones por igual", ha destacado.

El portavoz liberal ha explicado a Francisco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que "hay que buscar la fórmula para que todo el mundo tenga una vivienda digna y que la propiedad privada se respete".